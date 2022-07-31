В 13 матчах РПЛ подряд забито минимум три мяча

Наконец-то многие клубы стали искать счастья в атаке .
Большая заслуга и пополнения РПЛ.
Факел и Оренбург играют в современный атакующий футбол , а у Торпедо "проходной двор".
Смотреть стало гораздо приятнее и веселее.
Последние матчи РПЛ получаются голевыми. В последних 13 забито минимум три мяча.
Сегодня третий тур продолжится четырьмя матчами.
- Лидирует в турнире чемпион последних 4 сезонов «Зенит».
- «Зенит» – лидер по забитым голам (9).
- «Локомотив» и «Урал» – лидеры по пропущенным голам (8).