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    В 13 матчах РПЛ подряд забито минимум три мяча

    Последние матчи РПЛ получаются голевыми. В последних 13 забито минимум три мяча.

    Сегодня третий тур продолжится четырьмя матчами.

    • Лидирует в турнире чемпион последних 4 сезонов «Зенит».
    • «Зенит» – лидер по забитым голам (9).
    • «Локомотив» и «Урал» – лидеры по пропущенным голам (8).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11282

      Алексей З 26 минут назад

      Наконец-то многие клубы стали искать счастья в атаке .
      Большая заслуга и пополнения РПЛ.
      Факел и Оренбург играют в современный атакующий футбол , а у Торпедо "проходной двор".
      Смотреть стало гораздо приятнее и веселее.

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