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  • Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Локомотивом» (5:0)

Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Локомотивом» (5:0)

30 июля 2022, 19:58
11

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча третьего тура РПЛ против «Локомотива».

  • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:0.
  • Все 5 голов были забиты во 2-м тайме.
  • «Зенит» вышел в лидеры чемпионата, «Локо» идет на 12-м месте.

«Игра на встречных курсах. В первом тайме у «Локо» был хороший момент, во втором тоже. Но у нас их было больше.

Второй мяч более раскрыл игру, нам стало легче играть. Стало больше возможностей убегать в быстрые атаки.

Всех с победой. Будем думать о следующем матче», – сказал Семак.

«Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Семак Сергей
Комментарии (11)
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Skull_Boy
1659200398
Карасю спасибо скажи
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Давид59
1659200530
Похоже скамейка у Зенита подлинней. Бакаев и Сергеев в концовке просто добили Локо
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Давид59
1659200755
У Локо претензии, что в моменте с третьим голом они играли в меньшинстве. Посмотрел правила. Там замену травмированного надо ждать только в случае с вратарём. Эмоции, эмоции.
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ААМ
1659201880
Всё по делу.
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Кузьмич на трибуне
1659203656
Тут то и комментировать особо нечего. Зенит атаковал, локо защищался и несколько раз хорошо выходил в контратаку, но .. надо такие моменты уметь доводить до гола. Пенальти при ноликах на табло не было. Грубых судейских ляпов не было. были голы в конце игры. ну поплыли паровозики. А Зенит добил их, что б не мучались. Всех болельщиков Зенита с победой.
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Ганнибал Лектор
1659204918
с таким же задором ждем 8-й тур. Надеюсь, соперник будет деклассирован
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житель СПб
1659211544
С победой, Питер!
Ответить
deinego77@yandex.ru
1659217272
Сейчас бы да в еврокубки,да Баварию или Ливерпуль также погонять.....Состав хороший . Тренер готов......
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