Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Локомотивом» (5:0)

Богданыч, ты не зарывайся, да смазные пока делают свою работу нормально, но они капризные и вот когда они начнут диктовать свои условия, тогда будет очень трудно, а пока правте бал ПРОМКВАС гуляет
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча третьего тура РПЛ против «Локомотива».
- Петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:0.
- Все 5 голов были забиты во 2-м тайме.
- «Зенит» вышел в лидеры чемпионата, «Локо» идет на 12-м месте.
«Игра на встречных курсах. В первом тайме у «Локо» был хороший момент, во втором тоже. Но у нас их было больше.
Второй мяч более раскрыл игру, нам стало легче играть. Стало больше возможностей убегать в быстрые атаки.
Всех с победой. Будем думать о следующем матче», – сказал Семак.
«Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол