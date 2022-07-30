Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Локомотивом» (5:0)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча третьего тура РПЛ против «Локомотива».

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:0.

Все 5 голов были забиты во 2-м тайме.

«Зенит» вышел в лидеры чемпионата, «Локо» идет на 12-м месте.

«Игра на встречных курсах. В первом тайме у «Локо» был хороший момент, во втором тоже. Но у нас их было больше.

Второй мяч более раскрыл игру, нам стало легче играть. Стало больше возможностей убегать в быстрые атаки.

Всех с победой. Будем думать о следующем матче», – сказал Семак.

«Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол