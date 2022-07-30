Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Локомотивом» (5:0)

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча третьего тура РПЛ против «Локомотива».

    • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:0.
    • Все 5 голов были забиты во 2-м тайме.
    • «Зенит» вышел в лидеры чемпионата, «Локо» идет на 12-м месте.

    «Игра на встречных курсах. В первом тайме у «Локо» был хороший момент, во втором тоже. Но у нас их было больше.

    Второй мяч более раскрыл игру, нам стало легче играть. Стало больше возможностей убегать в быстрые атаки.

    Всех с победой. Будем думать о следующем матче», – сказал Семак.

    «Зeнит» безжалостен в последних домашних матчах против «Локомотива»: 5 встреч = 21 гол

    Новости по теме
    Смородская назвала причину разгромного поражения «Локомотива» от «Зенита» 2
    «Заявка на стартовый состав». Семак – об игре Бакаева с «Локомотивом»
    Баринов извинился за разгром от «Зенита» 6
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:58
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +667

      Suvorov51 1 час назад

      Богданыч, ты не зарывайся, да смазные пока делают свою работу нормально, но они капризные и вот когда они начнут диктовать свои условия, тогда будет очень трудно, а пока правте бал ПРОМКВАС гуляет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6224

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      с таким же задором ждем 8-й тур. Надеюсь, соперник будет деклассирован

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3916

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Тут то и комментировать особо нечего. Зенит атаковал, локо защищался и несколько раз хорошо выходил в контратаку, но .. надо такие моменты уметь доводить до гола. Пенальти при ноликах на табло не было. Грубых судейских ляпов не было. были голы в конце игры. ну поплыли паровозики. А Зенит добил их, что б не мучались.
      Всех болельщиков Зенита с победой.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1912

      fakeid 1 час назад

      хряки уже реально отупели. 5:0, казалось бы - какие вопросы? но нет, всхрюкнуть про судей нужно в обязательном порядке) вот без судей зенит точно проиграл бы))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3916

      Кузьмич на трибуне > fakeid 1 час назад

      так вроде не они проиграли? им то чего? их реальный конкурент проиграл, пусть радуются чужому горю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Аден 2 часа назад

      Про судейку физрук скромно промолчал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3928

      ААМ 2 часа назад

      Всё по делу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +304

      Лицом_на_клаве 2 часа назад

      В этот раз замены сработали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5831

      Давид59 2 часа назад

      У Локо претензии, что в моменте с третьим голом они играли в меньшинстве. Посмотрел правила. Там замену травмированного надо ждать только в случае с вратарём. Эмоции, эмоции.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5831

      Давид59 2 часа назад

      Похоже скамейка у Зенита подлинней. Бакаев и Сергеев в концовке просто добили Локо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13790

      Skull_Boy 2 часа назад

      Карасю спасибо скажи

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11