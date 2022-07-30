Абаскаль: «Спартак» должен стать тактическим хамелеоном»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своих взглядах на футбольную тактику.
– Есть ли у вас желание сделать из «Спартака» российскую «Барсу»?
– Ни в коем случае. Если только по количеству титулов и психологии победителя. Но не с точки зрения игры. Все же у меня немного другая философия.
«Барселона» – это про тотальный контроль мяча, желание закатить мяч в ворота после сотни передач.
Мне же нравится играть более вертикально: вынуждать соперника освобождать пространство, чтобы мы могли врываться в свободные зоны, использовать скоростные качества игроков.
– Вы говорили, что доминировать на поле можно и без владения мячом. Как это?
– Иногда, отдавая мяч сопернику, ты вынуждаешь его больше раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой владение соперника можно обратить в свою пользу – грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать соперника своей атакой.
Но все зависит от соперника, поэтому хорошая команда должна уметь быть «хамелеоном».
- Абаскаль возглавил «Спартак» в июне вместо Паоло Ваноли.
- Команда набрала 4 очка в 2 стартовых турах РПЛ.
- Перед этим москвичи разгромно проиграли «Зениту» (0:4) в матче за Суперкубок.