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    Абаскаль: «Спартак» должен стать тактическим хамелеоном»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своих взглядах на футбольную тактику.

    – Есть ли у вас желание сделать из «Спартака» российскую «Барсу»?

    – Ни в коем случае. Если только по количеству титулов и психологии победителя. Но не с точки зрения игры. Все же у меня немного другая философия.

    «Барселона» – это про тотальный контроль мяча, желание закатить мяч в ворота после сотни передач.

    Мне же нравится играть более вертикально: вынуждать соперника освобождать пространство, чтобы мы могли врываться в свободные зоны, использовать скоростные качества игроков.

    – Вы говорили, что доминировать на поле можно и без владения мячом. Как это?

    – Иногда, отдавая мяч сопернику, ты вынуждаешь его больше раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой владение соперника можно обратить в свою пользу – грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать соперника своей атакой.

    Но все зависит от соперника, поэтому хорошая команда должна уметь быть «хамелеоном».

    • Абаскаль возглавил «Спартак» в июне вместо Паоло Ваноли.
    • Команда набрала 4 очка в 2 стартовых турах РПЛ.
    • Перед этим москвичи разгромно проиграли «Зениту» (0:4) в матче за Суперкубок.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 11:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +491

      SLADE2019 8 минут назад

      Да в принципе все команды должны к этому стремиться. Очередное пустословие.

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