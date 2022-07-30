Абаскаль: «Спартак» должен стать тактическим хамелеоном»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своих взглядах на футбольную тактику.

– Есть ли у вас желание сделать из «Спартака» российскую «Барсу»?

– Ни в коем случае. Если только по количеству титулов и психологии победителя. Но не с точки зрения игры. Все же у меня немного другая философия.

«Барселона» – это про тотальный контроль мяча, желание закатить мяч в ворота после сотни передач.

Мне же нравится играть более вертикально: вынуждать соперника освобождать пространство, чтобы мы могли врываться в свободные зоны, использовать скоростные качества игроков.

– Вы говорили, что доминировать на поле можно и без владения мячом. Как это?

– Иногда, отдавая мяч сопернику, ты вынуждаешь его больше раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой владение соперника можно обратить в свою пользу – грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать соперника своей атакой.

Но все зависит от соперника, поэтому хорошая команда должна уметь быть «хамелеоном».