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Абаскаль: «Спартак» должен стать тактическим хамелеоном»

30 июля 2022, 11:11
8

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своих взглядах на футбольную тактику.

– Есть ли у вас желание сделать из «Спартака» российскую «Барсу»?

– Ни в коем случае. Если только по количеству титулов и психологии победителя. Но не с точки зрения игры. Все же у меня немного другая философия.

«Барселона» – это про тотальный контроль мяча, желание закатить мяч в ворота после сотни передач.

Мне же нравится играть более вертикально: вынуждать соперника освобождать пространство, чтобы мы могли врываться в свободные зоны, использовать скоростные качества игроков.

– Вы говорили, что доминировать на поле можно и без владения мячом. Как это?

– Иногда, отдавая мяч сопернику, ты вынуждаешь его больше раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой владение соперника можно обратить в свою пользу – грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать соперника своей атакой.

Но все зависит от соперника, поэтому хорошая команда должна уметь быть «хамелеоном».

  • Абаскаль возглавил «Спартак» в июне вместо Паоло Ваноли.
  • Команда набрала 4 очка в 2 стартовых турах РПЛ.
  • Перед этим москвичи разгромно проиграли «Зениту» (0:4) в матче за Суперкубок.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (8)
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SLADE2019
1659171870
Да в принципе все команды должны к этому стремиться. Очередное пустословие.
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Vitaga
1659172573
вот дебил) может он хороший человек - но как тренер никакой. для России по крайней мере. в Спартак нужен наш - свой тренер. с духом Спартака с его менталитетом победителя. чем отличался Спартак Бескова- Романцева? именно своим лицом -стратегией. стеночки - забегания. держание мяча. контроль его. не Спартак подстраивался а играл в свою игру. вне зависимости от соперника. тактика на отдельную игру чуть менялась а так поменяй им форму - всё равно Спартак был узнаваем по своей игре.
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житель СПб
1659184052
Мне это интервью понравилось. Посмотрим, что будет на деле.
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