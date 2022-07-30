Баженов спрогнозировал, на каком месте «Спартак» финиширует в РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов предположил, как москвичи выступят в стартовавшем сезоне.
«Я убежден, что «Зенит» защитит титул. А что касается «Спартака», то сейчас такая ситуация, что многое зависит от Мозеса: если он уйдет, на пару ступеней они опустятся. От одного человека немало зависит.
Легионеры, которые уже хорошо встроены в структуру команды, очень нужны. Думаю, в четверке при нормальном раскладе «красно-белые» будут, а с Мозесом – в тройке», – сказал Баженов.
- В прошлом сезоне «Спартак» финишировал на 10-м месте в РПЛ.
- В новом чемпионате команда набрала 4 очка в 2 турах.
Источник: «Матч ТВ»