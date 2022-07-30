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  • Баженов спрогнозировал, на каком месте «Спартак» финиширует в РПЛ

Баженов спрогнозировал, на каком месте «Спартак» финиширует в РПЛ

30 июля 2022, 10:40
6

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов предположил, как москвичи выступят в стартовавшем сезоне.

«Я убежден, что «Зенит» защитит титул. А что касается «Спартака», то сейчас такая ситуация, что многое зависит от Мозеса: если он уйдет, на пару ступеней они опустятся. От одного человека немало зависит.

Легионеры, которые уже хорошо встроены в структуру команды, очень нужны. Думаю, в четверке при нормальном раскладе «красно-белые» будут, а с Мозесом – в тройке», – сказал Баженов.

  • В прошлом сезоне «Спартак» финишировал на 10-м месте в РПЛ.
  • В новом чемпионате команда набрала 4 очка в 2 турах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Баженов Никита
Комментарии (6)
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NewLife
1659169518
Кому нужны эти безответственные предсказания ? Чем ответит за базар ?
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Январь 59
1659171612
Спартак выше пятого не поднимется. Пятое место - самое лучшее что они в этом сезоне достигнут.
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SLADE2019
1659172013
С таким составом (а судя по всему никто его улучшать не собирается), 4 место - суперрезультат. А по честному, Баженов конечно же мог бы и тысяч двадцать на кон поставить.
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Vitaga
1659173038
потом вспомним этот прогноз. состав сейчас достаточно квалифицированный чтобы быть в тройке. как пойдут травмы - заменить уже некем . бестолковый тренер. 4е место на самом деле выше головы.
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Persona_non_Grata
1659173540
Через чур оптимистические ожидания.
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ySS
1659179693
Почему бы не попрогнозировать?) По мне, если не первое, то все равно какое
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