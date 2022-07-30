Баженов спрогнозировал, на каком месте «Спартак» финиширует в РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов предположил, как москвичи выступят в стартовавшем сезоне.

«Я убежден, что «Зенит» защитит титул. А что касается «Спартака», то сейчас такая ситуация, что многое зависит от Мозеса: если он уйдет, на пару ступеней они опустятся. От одного человека немало зависит.

Легионеры, которые уже хорошо встроены в структуру команды, очень нужны. Думаю, в четверке при нормальном раскладе «красно-белые» будут, а с Мозесом – в тройке», – сказал Баженов.