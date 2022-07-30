Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

    Баженов спрогнозировал, на каком месте «Спартак» финиширует в РПЛ

    Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов предположил, как москвичи выступят в стартовавшем сезоне.

    «Я убежден, что «Зенит» защитит титул. А что касается «Спартака», то сейчас такая ситуация, что многое зависит от Мозеса: если он уйдет, на пару ступеней они опустятся. От одного человека немало зависит.

    Легионеры, которые уже хорошо встроены в структуру команды, очень нужны. Думаю, в четверке при нормальном раскладе «красно-белые» будут, а с Мозесом – в тройке», – сказал Баженов.

    • В прошлом сезоне «Спартак» финишировал на 10-м месте в РПЛ.
    • В новом чемпионате команда набрала 4 очка в 2 турах.

    Новости по теме
    Романцев: «Деятельность Каттани в «Спартаке» напоминала авантюры Бендера»
    Абаскаль: «Спартак» должен стать тактическим хамелеоном» 1
    У «Спартака» самые дорогие абонементы в РПЛ, ЦСКА и «Зенит» – в топ-3 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:40
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +491

      SLADE2019 5 минут назад

      С таким составом (а судя по всему никто его улучшать не собирается), 4 место - суперрезультат. А по честному, Баженов конечно же мог бы и тысяч двадцать на кон поставить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2226

      Январь 59 12 минут назад

      Спартак выше пятого не поднимется. Пятое место - самое лучшее что они в этом сезоне достигнут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15040

      NewLife 47 минут назад

      Кому нужны эти безответственные предсказания ? Чем ответит за базар ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16559

      Cleaner 47 минут назад

      Прогнозист блин...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11