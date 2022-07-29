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    75-летний Семин готов тренировать за границей

    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин оценил свои перспективы вернуться к работе.

    – Есть вероятность, что вы рано или поздно вернетесь к тренерской работе?

    – Тренерскую карьеру я официально не завершал. Будет предложение – будем работать, не будет вариантов – не будем. Тут не все от меня зависит.

    Соглашусь ли работать за границей? Будет хорошее предложение, пойдем, почему нет, мы же профессионалы.

    – Вы как-то сказали, что остановить гегемонию «Зенита» может только ваше возвращение. Если вы вернетесь, «Зенит» перестанет быть чемпионом?

    – Многое зависит от той команды, в которую вернешься, правильно? Надо понять, есть ли у нее чемпионские амбиции и возможности бороться за золотые медали.

    А готовность составлять конкуренцию – это другой вопрос. Она у нас есть.

    • Семину в мае исполнилось 75 лет.
    • Он ушел из «Ростова» в сентябре 2021 года, и с тех пор остается без работы.

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    Источник: «РБ Спорт»

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