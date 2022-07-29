Лапорта ответил на слова Нагельсмана про отсутствие денег у «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на заявление главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана.
Немецкий специалист после ухода Роберта Левандовски сказал: «Барса» – единственный клуб без денег, который покупает любого игрока. Как они это делают?».
«Пусть проверят свой банковский счет. «Бавария» уже получила значительную сумму за Левандовского. Нужно уважать всех и не лезть в экономику других клубов», – ответил Лапорта.
- «Барселона» купила поляка за 45+5 миллионов евро.
- При этом клуб пока не может заявить новичка из-за потолка зарплат в Ла Лиге.
Источник: Marca