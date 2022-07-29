Лапорта ответил на слова Нагельсмана про отсутствие денег у «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на заявление главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана.

Немецкий специалист после ухода Роберта Левандовски сказал: «Барса» – единственный клуб без денег, который покупает любого игрока. Как они это делают?».

«Пусть проверят свой банковский счет. «Бавария» уже получила значительную сумму за Левандовского. Нужно уважать всех и не лезть в экономику других клубов», – ответил Лапорта.