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    Лапорта ответил на слова Нагельсмана про отсутствие денег у «Барселоны»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на заявление главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана.

    Немецкий специалист после ухода Роберта Левандовски сказал: «Барса» – единственный клуб без денег, который покупает любого игрока. Как они это делают?».

    «Пусть проверят свой банковский счет. «Бавария» уже получила значительную сумму за Левандовского. Нужно уважать всех и не лезть в экономику других клубов», – ответил Лапорта.

    • «Барселона» купила поляка за 45+5 миллионов евро.
    • При этом клуб пока не может заявить новичка из-за потолка зарплат в Ла Лиге.

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    Источник: Marca

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