Судья Айтекин завершил международную карьеру. Он работал на матче «Барселона» – «ПСЖ» (6:1) в 2017 году

Футбольный арбитр Дениз Айтекин больше не будет обслуживать международные игры.
44-летний судья решил сконцентрироваться на работе в Германии.
В его активе 77 матчей на международном уровне:
- 25 – Лига чемпионов;
- 29 – Лига Европы;
- 23 – сборные.
Айтекин был главным рефери на ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» в сезоне-2016/17.
Каталонцы тогда разгромили соперника со счетом 6:1 и прошли дальше, несмотря на гостевое поражение 0:4.
Источник: сайт Немецкого футбольного союза