Судья Айтекин завершил международную карьеру. Он работал на матче «Барселона» – «ПСЖ» (6:1) в 2017 году

Футбольный арбитр Дениз Айтекин больше не будет обслуживать международные игры.

44-летний судья решил сконцентрироваться на работе в Германии.

В его активе 77 матчей на международном уровне:

25 – Лига чемпионов;

29 – Лига Европы;

23 – сборные.

Айтекин был главным рефери на ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» в сезоне-2016/17.

Каталонцы тогда разгромили соперника со счетом 6:1 и прошли дальше, несмотря на гостевое поражение 0:4.