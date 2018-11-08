Испанский судья Гонсалес: «Рамос ударил локтем в лицо соперника. Это стопроцентная красная карточка»

Рамос всегда был гавнюком.
ну наверное арбитры на дотации, раз постоянно его нарушения не замечают
Испанский арбитр Итурральде Гонсалес раскритиковал работу судейской бригады во главе с Денизом Айтекином в мачте четвертого тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «Викторией».
В этой встрече защитник мадридского клуба Серхио Рамос ударил локтем в нос игроку чехов Милану Гавелу. Судья матча не увидел в этом моменте нарушения правил.
«Всего этого достаточно для красной карточки Рамосу. Если судья видел это, конечно.
Рамос пошел в борьбу за мяч и ударил локтем в лицо соперника. Он мог сломать нос Гавелу. Это красная карточка. Он ударил не плечом, а локтем. Это стопроцентная красная карточка», – заявил Гонсалес.
После матча Рамос прокомментировал свои действия в этом моменте.
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— amadí (@amadoit__) 7 ноября 2018 г.