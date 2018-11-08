Испанский судья Гонсалес: «Рамос ударил локтем в лицо соперника. Это стопроцентная красная карточка»

Испанский арбитр Итурральде Гонсалес раскритиковал работу судейской бригады во главе с Денизом Айтекином в мачте четвертого тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «Викторией».

В этой встрече защитник мадридского клуба Серхио Рамос ударил локтем в нос игроку чехов Милану Гавелу. Судья матча не увидел в этом моменте нарушения правил.

«Всего этого достаточно для красной карточки Рамосу. Если судья видел это, конечно.

Рамос пошел в борьбу за мяч и ударил локтем в лицо соперника. Он мог сломать нос Гавелу. Это красная карточка. Он ударил не плечом, а локтем. Это стопроцентная красная карточка», – заявил Гонсалес.

После матча Рамос прокомментировал свои действия в этом моменте.