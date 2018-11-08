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    Испанский судья Гонсалес: «Рамос ударил локтем в лицо соперника. Это стопроцентная красная карточка»

    Испанский арбитр Итурральде Гонсалес раскритиковал работу судейской бригады во главе с Денизом Айтекином в мачте четвертого тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «Викторией».

    В этой встрече защитник мадридского клуба Серхио Рамос ударил локтем в нос игроку чехов Милану Гавелу. Судья матча не увидел в этом моменте нарушения правил.

    «Всего этого достаточно для красной карточки Рамосу. Если судья видел это, конечно.

    Рамос пошел в борьбу за мяч и ударил локтем в лицо соперника. Он мог сломать нос Гавелу. Это красная карточка. Он ударил не плечом, а локтем. Это стопроцентная красная карточка», – заявил Гонсалес.

    После матча Рамос прокомментировал свои действия в этом моменте.

    Источник: AS

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    08.11.2018 11:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +67857

      portero 9 ноября 2018, 18:57

      Рамос всегда был гавнюком.
      ну наверное арбитры на дотации, раз постоянно его нарушения не замечают

      1
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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 8 ноября 2018, 13:43

      А "Серёжа молодец" продолжает свои темные дела совершать безнаказанно.

      2
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 8 ноября 2018, 12:23

      Да, этот парень очень часто занимается подобным, как и очень не красивыми симуляциями
      Защитник хороший, человек...........

      0
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      Рейтинг: +142

      MaxiLeon 8 ноября 2018, 12:15

      а почему Серхио Роберту КК дали в матче Барсы с Реалом 06.05.2018 , он там не заметил , и с легка коснулся на Марселе , если не ощибаюсь в конце 1 го тайма

      0
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      Рейтинг: +30

      SvinoPas 8 ноября 2018, 11:42

      У Рамоса че то после ЧМ18 с башкой стало, из лучшего центрального защитника превращается в Пепе. Как будто у него течка уже полгода..

      1
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      Рейтинг: +232

      Sterh > SvinoPas 8 ноября 2018, 13:58

      Однозначно..
      С кем поведешься..
      Поиграл с мразотой - сам становится таким..

      1
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 8 ноября 2018, 11:20

      Мразь, отвечаю Салаха он спецом бортанул. Желаю Терри в Реал!!!! Операция - трахни женушку петуха

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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > zabvo9406 8 ноября 2018, 12:24

      Грубо, но по делу))

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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 8 ноября 2018, 11:18

      В первый раз что ли фолы не замечают Реала, а только назначают левые пенки, да фиксируют голы с офсайдов, а про Рамоса вообще молчу каждый сезон в ЛЧ на 5 красных играет и в итоге показывают одну желтую и уши испанцев уже равняются одной мили

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