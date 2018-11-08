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    Рамос: «Это было обычное столкновение без намерения причинить Гавелю вред»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал удар локтем в нос игроку «Виктории» (5:0) Милану Гавелю в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Я поговорил с ним, отправил ему сообщение. Надеюсь, он поправится. Это было обычное столкновение без намерения причинить ему вред.

    Нос – это хрупкое место, любой удар по нему является серьезным», – заявил Рамос.

    Арбитр матча Дениз Айтекин не увидел в этом моменте нарушения правил. Гавел не смог продолжить игру и был заменен.

    Источник: AS

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    08.11.2018 07:57
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 ноября 2018, 16:25

      Так и насильники никогда жертв не насилуют... Для них это обычное совокупление! И убийцы никого не убивают... Жертвы просто наталкиваются на их ножи!

      - Подсудимый! Расскажите, как была убита жертва.
      - Ваша честь, почему убита...?! Погибла... Несчастный случай. Стою себе спокойно, чищу ножом апельсин. Проходит этот, как его там, погибший сосед. Поскользнулся, упал и прямо на мой нож...
      - Но у убитого семь ножевых ранений?!
      - Да. И так семь раз!

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 8 ноября 2018, 15:28

      ты еще скажи что он сам налетел на твой локоть, так будет правильнее и справедливее

      0
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 8 ноября 2018, 14:00

      Пора уже Серёжу по совокупности отстранить на годик, подумать о своём поведении..

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 13:33

      За ним тянется целый шлейф футбольных преступлений.

      2
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 8 ноября 2018, 11:22

      Пиз да бол!!!! И мразота редкостная. Сколько уже было и все без мысли

      1
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      Рейтинг: +4984

      neveldomha 8 ноября 2018, 09:20

      Нос сам прилип к локтю. Обычное дело.

      0
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      Рейтинг: +575

      Mark68 8 ноября 2018, 09:14

      В очередной раз показал своё "подленькое нутро"! Судя по видео, локоть он выставил и "бил" он намерено.

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 8 ноября 2018, 09:05

      У Посла медальон, у Шпака магнитофон.....

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 ноября 2018, 09:04

      Такие локтями работают не только на футбольном поле, но и в жизни...

      2
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      Рейтинг: +127

      xxJack 8 ноября 2018, 08:37

      Умеет он всё таки...

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