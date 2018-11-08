Рамос: «Это было обычное столкновение без намерения причинить Гавелю вред»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал удар локтем в нос игроку «Виктории» (5:0) Милану Гавелю в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я поговорил с ним, отправил ему сообщение. Надеюсь, он поправится. Это было обычное столкновение без намерения причинить ему вред.

Нос – это хрупкое место, любой удар по нему является серьезным», – заявил Рамос.

Арбитр матча Дениз Айтекин не увидел в этом моменте нарушения правил. Гавел не смог продолжить игру и был заменен.