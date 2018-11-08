Рамос: «Это было обычное столкновение без намерения причинить Гавелю вред»

Так и насильники никогда жертв не насилуют... Для них это обычное совокупление! И убийцы никого не убивают... Жертвы просто наталкиваются на их ножи!
- Подсудимый! Расскажите, как была убита жертва.
- Ваша честь, почему убита...?! Погибла... Несчастный случай. Стою себе спокойно, чищу ножом апельсин. Проходит этот, как его там, погибший сосед. Поскользнулся, упал и прямо на мой нож...
- Но у убитого семь ножевых ранений?!
- Да. И так семь раз!
Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал удар локтем в нос игроку «Виктории» (5:0) Милану Гавелю в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Я поговорил с ним, отправил ему сообщение. Надеюсь, он поправится. Это было обычное столкновение без намерения причинить ему вред.
Нос – это хрупкое место, любой удар по нему является серьезным», – заявил Рамос.
Арбитр матча Дениз Айтекин не увидел в этом моменте нарушения правил. Гавел не смог продолжить игру и был заменен.
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— amadí (@amadoit__) 7 ноября 2018 г.