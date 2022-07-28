Зделар назвал свою цель в ЦСКА

Новичок ЦСКА Саша Зделар рассказал о желании вернуть московскую команду в Лигу чемпионов.
«Думаю, моей целью здесь станет вернуть клуб в Лигу чемпионов – туда, где он и должен быть.
Я сделаю все, чтобы помочь команде, и вместе мы сможем завоевать трофеи, о которых мне рассказывали Зоран [Тошич] и [Бибрас] Натхо. Мы тоже сможем, это моя цель», – сказал 27-летний полузащитник.
- Зделар перешел в ЦСКА из «Партизана» за 500 тысяч евро.
- Москвичи не играли в ЛЧ с сезона-2018/2019.
- Сейчас российские клубы отстранены от участия в еврокубках по решению УЕФА.
Источник: телеграм-канал ЦСКА