Зделар назвал свою цель в ЦСКА

Новичок ЦСКА Саша Зделар рассказал о желании вернуть московскую команду в Лигу чемпионов.

«Думаю, моей целью здесь станет вернуть клуб в Лигу чемпионов – туда, где он и должен быть.

Я сделаю все, чтобы помочь команде, и вместе мы сможем завоевать трофеи, о которых мне рассказывали Зоран [Тошич] и [Бибрас] Натхо. Мы тоже сможем, это моя цель», – сказал 27-летний полузащитник.