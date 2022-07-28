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    Зделар назвал свою цель в ЦСКА

    Новичок ЦСКА Саша Зделар рассказал о желании вернуть московскую команду в Лигу чемпионов.

    «Думаю, моей целью здесь станет вернуть клуб в Лигу чемпионов – туда, где он и должен быть.

    Я сделаю все, чтобы помочь команде, и вместе мы сможем завоевать трофеи, о которых мне рассказывали Зоран [Тошич] и [Бибрас] Натхо. Мы тоже сможем, это моя цель», – сказал 27-летний полузащитник.

    • Зделар перешел в ЦСКА из «Партизана» за 500 тысяч евро.
    • Москвичи не играли в ЛЧ с сезона-2018/2019.
    • Сейчас российские клубы отстранены от участия в еврокубках по решению УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    28.07.2022 23:00
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