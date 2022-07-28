Зделар объяснил, почему перешел из «Партизана» в ЦСКА

Новичок ЦСКА Саша Зделар прокомментировал свой трансфер из «Партизана» в московский клуб.

«Первая мысль, которая у меня появилась, – что это братский клуб “Партизана” и что за ЦСКА играло и играет много сербов. Также я подумал, что это большой шаг вперед для меня и отличная возможность показать, на что я способен.

Я видел, что это братство, множество раз. Когда Зоран Тошич играл за нас, многие люди из России приезжали, чтобы поприветствовать и поддержать его. Для нас это было очень важно.

Я с детства мечтал играть за «Партизан». Когда у меня появилась возможность приехать сюда и играть за братский клуб, мне не пришлось долго думать. И я очень счастлив», – сказал 27-летний полузащитник.

ЦСКА подписал со Зделаром контракт на 3 года с опцией продления.

Сумма сделки – 500 тысяч евро.

В составе «Партизана» хавбек забил 6 голов и сделал 21 ассист в 197 матчах.

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