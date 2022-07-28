Стало известно, сколько билетов продал «Урал» на первый матч с Fan ID против «Краснодара»

Стало известно, сколько болельщиков купили билеты на матч 3-го тура РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром», где будет задействована система Fan ID.

«По данным билетных касс и футбольного клуба «Урал», на матч между «Уралом» и «Краснодаром» продано 3,5 тысячи билетов, по данным МФЦ, «карту болельщика» для посещения игр РПЛ на стадионе «Екатеринбург Арена» оформили около 10 тысяч человек», – сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Для доступа на стадион болельщикам необходимо открыть личный кабинет Госуслуг на телефоне или приготовить распечатанный лист и отсканировать QR-код на гейте, после чего отсканировать входной билет на матч на турникетах на стадионе.