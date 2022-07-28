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    Агент рассказал, как «Спартак» отказался от новичка ЦСКА Гайича в 2021 году

    Агент Никита Семенюк рассказал, как предложил защитника ЦСКА Милана Гайича «Спартаку» в 2021 году.

    «То, как видят футбол человек из клуба и агентской среды, – это два разных момента. Если сходятся, сделка получается. В большинстве – не сходится.

    Для примера. В 2021 году «Спартак» искал футболиста на позиции правого защитника. Мы предлагали Милана Гайича, который сейчас в ЦСКА. Тогдашний спортдир Попов сказал: «Это не уровень «Спартака». Я задался вопросом: «А что за уровень тогда у «Спартака»?»

    Через две недели клуб играл с «Бенфикой» – двухматчевое противостояние в ЛЧ. По сути, «Бенфика» 180 минут возила «Спартак». Не особо напрягаясь, за две игры положила четыре. Я тогда подумал: «Может быть, действительно он футболист не уровня «Спартака», а чуть повыше».

    По-моему, и в ЦСКА мы тоже предлагали Гайича. Тогда он был неинтересен, а сейчас пришел свободным агентом. Может быть, тогда не хотели платить за него деньги. Не знаю. Это останется в кабинетах», – рассказал Семенюк.

    • Гайич перешел в ЦСКА из «Црвены Звезды» этим летом на правах свободного агента.
    • Он заключил с московским клубом контракт до 2025 года.

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1112

      Hoahin 7 минут назад

      "Это не уровень Спартака" Стало быть Кофрие, Николсон и прочие третьесортные легионеры - это уровень))

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      Рейтинг: +8962

      R_a_i_n 19 минут назад

      Короче я понял, если бы Спартак подписал Гайича, Бенфика не возила бы нас оба матча. Мы дошли бы до финала минимум, а так всего лишь группу ЛЕ выиграли. Так-то футболист супер конечно. Аж свободным агентом достался коняшками.

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