Агент рассказал, как «Спартак» отказался от новичка ЦСКА Гайича в 2021 году

Агент Никита Семенюк рассказал, как предложил защитника ЦСКА Милана Гайича «Спартаку» в 2021 году.

«То, как видят футбол человек из клуба и агентской среды, – это два разных момента. Если сходятся, сделка получается. В большинстве – не сходится.

Для примера. В 2021 году «Спартак» искал футболиста на позиции правого защитника. Мы предлагали Милана Гайича, который сейчас в ЦСКА. Тогдашний спортдир Попов сказал: «Это не уровень «Спартака». Я задался вопросом: «А что за уровень тогда у «Спартака»?»

Через две недели клуб играл с «Бенфикой» – двухматчевое противостояние в ЛЧ. По сути, «Бенфика» 180 минут возила «Спартак». Не особо напрягаясь, за две игры положила четыре. Я тогда подумал: «Может быть, действительно он футболист не уровня «Спартака», а чуть повыше».

По-моему, и в ЦСКА мы тоже предлагали Гайича. Тогда он был неинтересен, а сейчас пришел свободным агентом. Может быть, тогда не хотели платить за него деньги. Не знаю. Это останется в кабинетах», – рассказал Семенюк.