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  • Уткин объяснил свой отказ общаться с тренером ЦСКА Федотовым по телефону

Уткин объяснил свой отказ общаться с тренером ЦСКА Федотовым по телефону

28 июля 2022, 12:44
7

Журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал, почему не стал разговаривать по телефону с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

Диалог между ними пытался организовать Нобель Арустамян в рамках своего интервью.

«Вы спрашиваете, почему я не стал разговаривать с Федотовым по телефону. Очень простой ответ. Я не хочу играть в игры, которые мне навязаны, это во-первых.

А во-вторых, у меня нет вопросов к Владимиру Федотову. Мне совершенно не о чем с ним разговаривать, пусть он спокойно занимается своим делом, пусть отвечает перед своими работодателями.

Я уже высказал свое отношение и сам к этому возвращаться совершенно не собирался», – сказал Уткин.

  • Ранее Уткин говорил, что репутацию Федотова не отмыть.
  • ЦСКА лидирует в РПЛ после 2 туров.

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Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига ЦСКА Федотов Владимир Уткин Василий
Комментарии (7)
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Vitaga
1659004768
Федотов уже доказал свою квалификацию во всех клубах где работал. Уткин на его фоне выглядит никчемным и злобным ничто
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E5
1659010898
теперь выпустил видео. выглядит так, как оправдание. когда не смог придумать ответ сразу, теперь сидишь дома, придумываешь, как бы ответил в той ситуации
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АЛЕКС 58
1659011677
После твоего отказа,Федотов с облегчением выдохнул и подумал- Не пришлось с дерьмом общаться!
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Чехов на Садовой
1659016650
Эх вы, писатели... Вспомние , как Федотов , будучи в Оренбурге, с удовольствием согласился на перенос матча с Сочами которые , якобы, повально заболели ангиной! И после этого ( имея переговоры с Сочи) кинул Оренбург и убежал, не доиграв сезон. А как он категорически отказал Ростову в переносе матча во время ковида и играл с 16-18летними Ростовскими пацанами !!! И как этот гражданин ускакал в ЦСКА , клятвенно пообещав ,за два до ухода , продолжить работать в Сочи! Спец, наверное, хороший но как человечишко - дерьмо. Я так думаю.
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