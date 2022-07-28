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    Уткин объяснил свой отказ общаться с тренером ЦСКА Федотовым по телефону

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал, почему не стал разговаривать по телефону с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

    Диалог между ними пытался организовать Нобель Арустамян в рамках своего интервью.

    «Вы спрашиваете, почему я не стал разговаривать с Федотовым по телефону. Очень простой ответ. Я не хочу играть в игры, которые мне навязаны, это во-первых.

    А во-вторых, у меня нет вопросов к Владимиру Федотову. Мне совершенно не о чем с ним разговаривать, пусть он спокойно занимается своим делом, пусть отвечает перед своими работодателями.

    Я уже высказал свое отношение и сам к этому возвращаться совершенно не собирался», – сказал Уткин.

    • Ранее Уткин говорил, что репутацию Федотова не отмыть.
    • ЦСКА лидирует в РПЛ после 2 туров.

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1853

      Vitaga 16 минут назад

      Федотов уже доказал свою квалификацию во всех клубах где работал. Уткин на его фоне выглядит никчемным и злобным ничто

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