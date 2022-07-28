Уткин объяснил свой отказ общаться с тренером ЦСКА Федотовым по телефону

Журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал, почему не стал разговаривать по телефону с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

Диалог между ними пытался организовать Нобель Арустамян в рамках своего интервью.

«Вы спрашиваете, почему я не стал разговаривать с Федотовым по телефону. Очень простой ответ. Я не хочу играть в игры, которые мне навязаны, это во-первых.

А во-вторых, у меня нет вопросов к Владимиру Федотову. Мне совершенно не о чем с ним разговаривать, пусть он спокойно занимается своим делом, пусть отвечает перед своими работодателями.

Я уже высказал свое отношение и сам к этому возвращаться совершенно не собирался», – сказал Уткин.