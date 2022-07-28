Уткин объяснил свой отказ общаться с тренером ЦСКА Федотовым по телефону

Журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал, почему не стал разговаривать по телефону с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.
Диалог между ними пытался организовать Нобель Арустамян в рамках своего интервью.
«Вы спрашиваете, почему я не стал разговаривать с Федотовым по телефону. Очень простой ответ. Я не хочу играть в игры, которые мне навязаны, это во-первых.
А во-вторых, у меня нет вопросов к Владимиру Федотову. Мне совершенно не о чем с ним разговаривать, пусть он спокойно занимается своим делом, пусть отвечает перед своими работодателями.
Я уже высказал свое отношение и сам к этому возвращаться совершенно не собирался», – сказал Уткин.
- Ранее Уткин говорил, что репутацию Федотова не отмыть.
- ЦСКА лидирует в РПЛ после 2 туров.
Источник: ютуб-канал Василия Уткина