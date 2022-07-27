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    Уткин отказался от возможности поговорить с Федотовым. Ранее он говорил, что репутацию тренера не отмыть

    Журналист Нобель Арустамян организовал интервью с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

    По ходу беседы Арустамян позвонил Василию Уткину, который ранее критиковал Федотова. Журналист предложил Уткину познакомиться с тренером, но тот отказался: «Я не хочу с ним знакомиться. Совершенно».

    • Уткин говорил про Федотова: «Его репутацию не отмыть».
    • ЦСКА Федотова лидирует в РПЛ.
    • Федотов пришел из «Сочи», с которым взял серебро РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал Nobel

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии24
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      Рейтинг: +24142

      JTherry 4 часа назад

      если Уткин уже высказывался нелицеприятно в отношении Федотова, то для чего было Арустамяну доводить до конфликта и навязывать ему "знакомство" в эфире своей программы..? ведь абсолютно понятно было, зная сложный характер Уткина, что будет отказ... выглядит, как провокация от Нобеля, не более того, а точнее, назрела очередная "опупея" - как поссорились Нобель с Василием...

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      Рейтинг: +2592

      Радио1000шумеров 5 часов назад

      Кстати, Нобель очень вырос как журналист. Не Маслаченко, конечно, но свой почерк уже имеет. Красава, по ходу, окончательно слился...

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      Рейтинг: +5318

      AtticusFinch > Радио1000шумеров 5 часов назад

      И в чем же он вырос - в том что у него постоянно есть какие-то инсайды или в том, что он по подлому подставил Уткина?) Тебя сейчас перед Ут киным поставь - так же в глаза бы и наговорил ему, что он жиробас?сомневаюсь...Слился бы в унитаз , как и он...

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      Рейтинг: +2592

      Радио1000шумеров > AtticusFinch 4 часа назад

      Нобель провел отличное интервью, смотреть было интересно.
      А вот чё ты мне тут за Уткена предъявляешь? Ты ко мне подъедешь и свои слова подтвердишь? Номер давай, договоримся.

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      Рейтинг: +5318

      AtticusFinch > Радио1000шумеров 4 часа назад

      1 Причем здесь какое он интервью провел?
      2 За УткЕна?)))ахахахаха он вроде Уткин?
      3 Подъехать и подтвердить что?))ты реально думаешь, что на тебя кто-то время будет тратить и ехать к тебе?))ахахаха
      4 А ещё , что тебе дать? Свой лучше напиши и пусть тебе звонят все подряд!

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      Рейтинг: +2592

      Радио1000шумеров > AtticusFinch 4 часа назад

      Как видим, это ты слился в унитаз, так что хлебало завали и лучше помалкивай.

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      Рейтинг: +5318

      AtticusFinch > Радио1000шумеров 4 часа назад

      Ахахаха)раздался голос из унитаза)))Что мне ещё сделать ? ты ме ещё из унитаза указывать будешь герой кнопочный))иди лучше уроки делай))

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      Рейтинг: +2592

      Радио1000шумеров > AtticusFinch 3 часа назад

      А что ты из унитаза можешь сделать? Сиди, жри дерьмо и помалкивай. А то вонять начинает.

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      Рейтинг: +4269

      Snek > AtticusFinch 2 часа назад

      А что Уткин? Ну был хороший комментатор, потом решил пиариться за счёт срачей с известными личностями, стал никаким, что журналистом, что комментатором.
      З.Ы. Тебя чел только что реально слил, а ты ему в ответ "ахахаха", терпила что могу сказать.

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      Рейтинг: +2592

      Радио1000шумеров > Snek 1 час назад

      "Футбольный клуб" на НТВ был интересен. Но сейчас Вася просто источник желчи. Отсутствие редакторов на ютюб- каналах дает о себе знать...

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      Рейтинг: +2592

      Радио1000шумеров 5 часов назад

      Жиробас ожидаемо слился. "Я про вас все знаю, но то что про вас знаю, я вам не скажу, потому что вы это сами про себя не знаете". Уткен все больше деградирует, живет своем манямирке и отрицает реальность. Уася, все что существует в твоей голове, это существует только в твоей голове.

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      Рейтинг: +5359

      TOMSON 5 часов назад

      Очень подлый и мерзкий поступок от Нобеля исключительно ради пиара… Вася все правильно сказал.

      1
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      Рейтинг: +2592

      Радио1000шумеров > TOMSON 5 часов назад

      Очень честный и открытый поступок от Нобеля. Вася что-то там калякал за спиной у Федотова? На, получи, выясни прямо и открыто 1 на 1. Жыртрест слился, потому что нет за ним Правды.

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      Рейтинг: +5359

      TOMSON > Радио1000шумеров 5 часов назад

      1 Вася своё мнение озвучил на всю страну и ничего не скрывая.
      2 На каком основании он должен говорить с человеком в передаче Нобеля? Он к этой встрече не готовился, его никто заранее не предупреждал и согласия он не давал. О чем ему нужно было говорить зная, что потом об этом услышит вся страна?

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      Рейтинг: +2592

      Радио1000шумеров > TOMSON 5 часов назад

      А то, что ты о каком-то человеке что-то хреновое говоришь, можешь с этим человеком случайно на улице встретиться и ответить за базар. Так что либо молчи, либо будь готов отвечать за свои слова. В любой момент.

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      Рейтинг: +5359

      TOMSON > Радио1000шумеров 4 часа назад

      На улице! В личной встрече! Не надо путать это с высказываниями на всю страну.

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      Рейтинг: +4269

      Snek > TOMSON 1 час назад

      По-моему Вася просто вылил ушат дерьма на Федотова, основываясь на каких-то своих моральных аспектах и логике. Никакой конкретики не было. Зачем это было сделано?
      Неужели рынок труда устроен как-то иначе? Ты работаешь, тебе повысили зарплату, а потом ты на ХХ увидел более выгодное предложение, ты ушёл туда, где лучше, ты что зашкваренным стал? К тому же подробности контракта неизвестны, но инсайды сообщают, что без успешных результатов контракт Федотова с ЦСКА даже хуже чем с Сочи.

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      Рейтинг: +5359

      TOMSON > Snek 28 минут назад

      Если я не ошибаюсь неприязнь к Федотову у Василия появилась до Оренбурга. Переход из Сочи в ЦСКА это лишь повод об этой неприязни вспомнить. Есть ролик в ютубе где он все подробно рассказывает. Конкретику не помню (сейчас не до футбола в жизни в том количестве, чтоб внимательно все смотреть и читать), но аргументы были серьезные и по делу.

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      Рейтинг: +24523

      bset 6 часов назад

      Так я и не понял, какие у Уткина претензии к Федотову

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      Рейтинг: +62

      НетВони > bset 5 часов назад

      завидует.

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      Рейтинг: +11168

      Алексей З 6 часов назад

      Если что имеешь Вася, так скажи.не хочешь ?
      Ротик тогда закрой и не тявкай.

      0
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      Рейтинг: +492

      gunstilzit > Алексей З 5 часов назад

      Так Вася и говорил что Федотов имея договорённость с ЦСКА ходил в Динамо и предлагал себя за больше.
      У Васи информации побольше,чем у нас вместе взятых.

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      Рейтинг: +34

      яиссор 6 часов назад

      А о чем там говорить? Федотов всё равно будет мазаться а Василий останется при своём мнении

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      Рейтинг: +2415

      ALEX ML 6 часов назад

      толстомясый упырь

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