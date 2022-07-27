Уткин отказался от возможности поговорить с Федотовым. Ранее он говорил, что репутацию тренера не отмыть

Журналист Нобель Арустамян организовал интервью с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

По ходу беседы Арустамян позвонил Василию Уткину, который ранее критиковал Федотова. Журналист предложил Уткину познакомиться с тренером, но тот отказался: «Я не хочу с ним знакомиться. Совершенно».