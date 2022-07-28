Погба рискует пропустить ЧМ-2022

Участие полузащитника сборной Франции Поля Погба в финальной части ЧМ-2022 находится под вопросом.

Новичок «Ювентуса» травмировал мениск и пока не решил, как восстанавливаться от повреждения.

29-летнему футболисту предложили два варианта лечения:

Операция – удаление части мениска.

Наложение швов без хирургического вмешательства.

В случае операции Погба пропустит от 40 до 60 дней, однако есть риски влияния на подвижность колена.

При наложении швов хавбек будет лечиться четыре-пять месяцев, из-за чего не сыграет на ЧМ-2022.