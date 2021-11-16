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    Погба рискует пропустить ЧМ-2022

    Участие полузащитника сборной Франции Поля Погба в финальной части ЧМ-2022 находится под вопросом.

    Новичок «Ювентуса» травмировал мениск и пока не решил, как восстанавливаться от повреждения.

    29-летнему футболисту предложили два варианта лечения:

    • Операция – удаление части мениска.
    • Наложение швов без хирургического вмешательства.

    В случае операции Погба пропустит от 40 до 60 дней, однако есть риски влияния на подвижность колена.

    При наложении швов хавбек будет лечиться четыре-пять месяцев, из-за чего не сыграет на ЧМ-2022.

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    Источник: Football Italia

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