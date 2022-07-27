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    Лига чемпионов. «Динамо» К обыграло «Фенербахче» на выезде и вышло в следующий раунд

    Киевское «Динамо» обыграло «Фенербахче» на выезде в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Команды выявили победителя противостояния в дополнительное время. На 114-й минуте победный мяч забил Александр Караваев. Ему ассистировал Константин Вивчаренко, который вышел на замену и провел дебютный матч в ЛЧ.

    «Фенербахче» играл в меньшинстве с 53-й минуты.

    На следующей стадии «Динамо» сыграет с австрийским «Штурмом».

    Лига чемпионов. 2-й раунд. Ответный матч

    Фенербахче (Турция) – Динамо (Украина) – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

    Голы: 0:1 – Буяльский, 57; 1:1 – Салаи, 89; 1:2 – Караваев, 114.

    Удаления: Юксек, 53 – нет.

    Первый матч: 0:0

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.07.2022 22:43
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