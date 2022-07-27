Терюшков: «С населением в 160 миллионов мы можем найти хороших игроков на раз-два»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о легионерах в РПЛ.

«Я думаю, в качестве эксперимента можно оставить такой клуб, как «Зенит», который будет пользоваться лучшими игроками.

Но я уверен, что через пять лет, когда подрастут и окрепнут наши игроки, «Зенит» уже не будет безусловным лидером. Мы уже видим спортсменов, воспитанников наших спорт школ. Это Захарян, Зиньковский, Глушенков, Пиняев.

«Чертаново», «Динамо» – это те спортшколы, которые обратили внимание на свою молодежь. Если таких школ будет большинство, мы будем иметь хорошую конкурентную среду в России, как это было в советское время, даже с учeтом того, что мы потеряли часть территории.

С населением в 160 миллионов мы всe ещe можем найти хороших футболистов на раз-два», – сказал Терюшков.