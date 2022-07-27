Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    Зиньковский – о деле Ларина: «Не верил, что дойдет до суда. Все знают, что он честный человек»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о заседании Замоскворецкого суда по делу «Чертаново» о бывшем директоре клуба Николае Ларине.

    • Экс-функционер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
    • Зиньковский – воспитанник «Чертаново».
    • При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.

    «Сначала не сильно верил, что всe может перерасти в такую историю, потому что знал, сколько Юрьевич сделал для школы, сам лично в этом участвовал и смотрел, как школа развивалась.

    29 августа, надеюсь, буду присутствовать. Конечно, приеду, если надо будет дать показания. Но нужно по тренировке смотреть.

    Переехал в Москву. Сегодня пришлось прийти поддержать, побыть свидетелем защиты. Впервые такое. Новая обстановка.

    Вопросы все в новинку были. Вопросы странные задавала женщина из Москомспорта, потому что Николай Юрьевич столько лет был в «Чертаново», создал прекрасную школу. Приходит человек из Москомспорта и непонятно почему душит вопросами нас всех, кто приходил, и Николая Юрьевича.

    Можно было собрать и больше футболистов. Кто-то в Самаре, много клубов, кто-то в Первой лиге, во Второй, в разных городах. Москвичи не смогли прийти. Дай бог, чтобы ребята из Самары приехали. Чем больше, тем лучше.

    То, что Николай Юрьевич — честный человек, и так все знают. Осталось это подтвердить в суде. Надеюсь, и все надеются, что всe закончится благополучно для Николая Юрьевича», – сказал Зиньковский.

    Новости по теме
    «Спартак» отпустил двух игроков на суд по делу Ларина 1
    РФС показал переговоры арбитров после падения Зиньковского в штрафной «Зенита» 14
    Рыбус, Денисов, Зиньковский – в старте «Спартака» на матч с «Ахматом»; Агаларов – в запасе хозяев 4
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:47
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11