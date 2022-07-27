Зиньковский – о деле Ларина: «Не верил, что дойдет до суда. Все знают, что он честный человек»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о заседании Замоскворецкого суда по делу «Чертаново» о бывшем директоре клуба Николае Ларине.

Экс-функционер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Зиньковский – воспитанник «Чертаново».

При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.

«Сначала не сильно верил, что всe может перерасти в такую историю, потому что знал, сколько Юрьевич сделал для школы, сам лично в этом участвовал и смотрел, как школа развивалась.

29 августа, надеюсь, буду присутствовать. Конечно, приеду, если надо будет дать показания. Но нужно по тренировке смотреть.

Переехал в Москву. Сегодня пришлось прийти поддержать, побыть свидетелем защиты. Впервые такое. Новая обстановка.

Вопросы все в новинку были. Вопросы странные задавала женщина из Москомспорта, потому что Николай Юрьевич столько лет был в «Чертаново», создал прекрасную школу. Приходит человек из Москомспорта и непонятно почему душит вопросами нас всех, кто приходил, и Николая Юрьевича.

Можно было собрать и больше футболистов. Кто-то в Самаре, много клубов, кто-то в Первой лиге, во Второй, в разных городах. Москвичи не смогли прийти. Дай бог, чтобы ребята из Самары приехали. Чем больше, тем лучше.

То, что Николай Юрьевич — честный человек, и так все знают. Осталось это подтвердить в суде. Надеюсь, и все надеются, что всe закончится благополучно для Николая Юрьевича», – сказал Зиньковский.