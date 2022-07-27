Защитник «Торпедо» Самсонов: «По приезде в Москву я жил в подвале»

Артем Самсонов, футболист «Торпедо», рассказал, как жил по приезде в Москву, когда искал себя в футболе.
«В Москву я приехал с отцом. Он устроился на стройку, мы жили в подвале с другими строителями. Без прописки, под подъездом. В это время я ездил на просмотры – в «Динамо», например», – рассказал Самсонов.
- 33-летний Самсонов – воспитанник школы «Торпедо».
- Самсонов родился в Старом Осколе (Белгородская область).
- Игрок – чемпион Европы среди юношей до 17 лет (2006 год).
Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»