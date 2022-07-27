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    Защитник «Торпедо» Самсонов: «По приезде в Москву я жил в подвале»

    Артем Самсонов, футболист «Торпедо», рассказал, как жил по приезде в Москву, когда искал себя в футболе.

    «В Москву я приехал с отцом. Он устроился на стройку, мы жили в подвале с другими строителями. Без прописки, под подъездом. В это время я ездил на просмотры – в «Динамо», например», – рассказал Самсонов.

    • 33-летний Самсонов – воспитанник школы «Торпедо».
    • Самсонов родился в Старом Осколе (Белгородская область).
    • Игрок – чемпион Европы среди юношей до 17 лет (2006 год).

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    Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +89

      НикКин 40 минут назад

      Так может и надо было на стройке оставаться все равно футболист таких как ты пол страны

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