Защитник «Торпедо» Самсонов: «По приезде в Москву я жил в подвале»

Артем Самсонов, футболист «Торпедо», рассказал, как жил по приезде в Москву, когда искал себя в футболе.

«В Москву я приехал с отцом. Он устроился на стройку, мы жили в подвале с другими строителями. Без прописки, под подъездом. В это время я ездил на просмотры – в «Динамо», например», – рассказал Самсонов.