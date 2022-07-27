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    Неизвестные снимали тренировку «Ростова» перед игрой с «Локомотивом» на коптер. Он упал на поле

    Во время тренировки «Ростова» перед матчем второго тура РПЛ против «Локомотива» (2:2) над полем стал летать снимающий коптер. Кто осуществлял съемку тренировочного процесса, неизвестно.

    «Неизвестные запустили коптер над полем на базе в Новогорске, когда там проходила предматчевую тренировка «Ростова» перед игрой с «Локо». Немного полетав над футболистами и поснимав их схемки и комбинации, он решил, что пора самоликвидироваться и рухнул прямо на поле.

    При этом, кто именно запустил квадрокоптер над полем и имеет ли к этому отношение кто-то из представителей «Локомотива» пока так и осталось загадкой», – написал источник.

    • «Ростов» упустил победу над «Локомотивом» в компенсированное время 2-го тайма.
    • После 2 туров у «Ростова» 2 очка.
    • Ближайший соперник – «Химки».

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16650

      paracetamol 45 минут назад

      Это свини разведку делали. Ну и получилось все по-свински!

      0
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      Рейтинг: +1537

      Benifacto 1 час назад

      ну видно у Ростова есть даже ПВО))))

      1
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      Рейтинг: +231

      Африк@нская 4yмa cвинeй 1 час назад

      Хорошо, что хоть железнодорожный вагон не упал

      2
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