Неизвестные снимали тренировку «Ростова» перед игрой с «Локомотивом» на коптер. Он упал на поле

Во время тренировки «Ростова» перед матчем второго тура РПЛ против «Локомотива» (2:2) над полем стал летать снимающий коптер. Кто осуществлял съемку тренировочного процесса, неизвестно.

«Неизвестные запустили коптер над полем на базе в Новогорске, когда там проходила предматчевую тренировка «Ростова» перед игрой с «Локо». Немного полетав над футболистами и поснимав их схемки и комбинации, он решил, что пора самоликвидироваться и рухнул прямо на поле.

При этом, кто именно запустил квадрокоптер над полем и имеет ли к этому отношение кто-то из представителей «Локомотива» пока так и осталось загадкой», – написал источник.