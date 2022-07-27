«Особый игрок». Хави прокомментировал дубль Дембеле «Ювентусу»

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил дубль форварда Усмана Дембеле в товарищеской игре против «Ювентуса» (2:2).

«Это другой, особый игрок. Он дает нам много. Он должен забивать.

Он должен быть более последовательным и забивать больше голов. Но этим Дембеле, которого я знаю с ноября, я очень доволен и, кроме того, вижу, что он очень предан делу», – сказал Хави.