«Особый игрок». Хави прокомментировал дубль Дембеле «Ювентусу»

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил дубль форварда Усмана Дембеле в товарищеской игре против «Ювентуса» (2:2).
«Это другой, особый игрок. Он дает нам много. Он должен забивать.
Он должен быть более последовательным и забивать больше голов. Но этим Дембеле, которого я знаю с ноября, я очень доволен и, кроме того, вижу, что он очень предан делу», – сказал Хави.
- Дембеле летом продлил контракт с «Барселоной».
- «Барселона» купила француза у «Боруссии» Д в 2017 году за 140 миллионов евро.
- Сезон Примеры стартует 12 августа.
Источник: AS