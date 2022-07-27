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    «Особый игрок». Хави прокомментировал дубль Дембеле «Ювентусу»

    Главный тренер «Барселоны» Хави оценил дубль форварда Усмана Дембеле в товарищеской игре против «Ювентуса» (2:2).

    «Это другой, особый игрок. Он дает нам много. Он должен забивать.

    Он должен быть более последовательным и забивать больше голов. Но этим Дембеле, которого я знаю с ноября, я очень доволен и, кроме того, вижу, что он очень предан делу», – сказал Хави.

    • Дембеле летом продлил контракт с «Барселоной».
    • «Барселона» купила француза у «Боруссии» Д в 2017 году за 140 миллионов евро.
    • Сезон Примеры стартует 12 августа.

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    Источник: AS

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