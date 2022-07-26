РФС показал переговоры арбитров после падения Зиньковского в штрафной «Зенита»

РФС показал фрагменты переговоров судей во время Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

В частности были показаны переговоры в эпизоде с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» после падения полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

Спорный момент произошел на 59-й минуте при счете 0:3 в пользу петербуржцев.

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский столкнулся с защитником Дмитрием Чистяковым и Зиньковским.

Игру обслуживал судья Владимир Москалев.

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