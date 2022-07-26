Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    РФС показал переговоры арбитров после падения Зиньковского в штрафной «Зенита»

    РФС показал фрагменты переговоров судей во время Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

    В частности были показаны переговоры в эпизоде с неназначенным пенальти в ворота «Зенита» после падения полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского.

    • Спорный момент произошел на 59-й минуте при счете 0:3 в пользу петербуржцев.
    • Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский столкнулся с защитником Дмитрием Чистяковым и Зиньковским.
    • Игру обслуживал судья Владимир Москалев.

    Что происходит, когда футболисты рвут «кресты»: как и сколько их лечить

    Новости по теме
    ЭСК признала, что Левников должен был удалять Соболева в матче с «Краснодаром»
    Канчельскис: «В «Спартаке» одни сплетни и грязь. Бездарное руководство не может никого купить»
    Рианчо – о Глушакове: «Токсичный персонаж. Он хочет быть в прессе, так как не заметен на поле» 4
    Источник: ютуб-канал РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:22
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16638

      paracetamol 26 минут назад

      Зенитовского заметил - пятый номер. пятый номер..., а свиней, что налетели нет! А их выгонять надо было!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7279

      Томик 1 час назад

      Позорники. Даже с таким счётом и то настоящий пенальти зажали.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11578

      Вомбат > Томик 42 минуты назад

      Не было там пенальти. Конечно, Чистяков мог не упасть, но толчок был.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3582

      Gek Dement 1 час назад

      А хорошая кстати идея выкладывать переговоры судей в открытый доступ..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11131

      Алексей З > Gek Dement 1 час назад

      17 дней спустя.
      Ради чего ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16682

      житель СПб 1 час назад

      Не вратарь столкнулся, а Зиньковский толкнул Чистякова, и потом бессовестно изображал. Дельфин №2.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8933

      R_a_i_n > житель СПб 1 час назад

      Тогда уже №3 . Первый это у нас Зюба. Как он падал, так никто не умеет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +341

      Боцман52 > житель СПб 3 минуты назад

      Чего он изображал? Там, если даже Зиньковский толкнул защитника(хотя по мне просто руку положил, как кстати про Соболя сказали "руку положил на плечо"), но после этого вратарь реально въехал в ноги Зеньковскому. Какая там симуляция. Тогда уж более вероятна симуляция (нырок) со стороны защитника Зенита.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14575

      Fusballer 2 часа назад

      Чистяков красиво нырнул, не хуже Соболя)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11578

      Вомбат > Fusballer 44 минуты назад

      Согласен. Почувствовал руку на спине и упал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16638

      paracetamol > Вомбат 25 минут назад

      Его право, некер толкаться!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11