Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    Тренер «Сочи» Гаранин прокомментировал недовольство Нобоа по поводу игровой практики

    Тренер «Сочи» Вадим Гаранин отреагировал на заявление полузащитника Кристиана Нобоа о своем положении в команде.

    37-летний эквадорец усомнился в целесообразности продления контракта с клубом из-за количества игровой практики.

    «Футболист может говорить то, что ему хочется. У нас немного другая ситуация. Крис в нашей команде, Крис тренируется с нами, на всех играх с нами. Он выходит играть.

    Я не вижу никакой проблемы. Недопониманий между мной и Нобоа нет. У нас рабочая обстановка и атмосфера.

    Безусловно, рассчитываю на Кристиана. Мы рассчитываем на любого футболиста, кто у нас есть, кого мы оставили, кто тренируется и кто помогал в том году подняться на высоту, которая была в том сезоне», – сказал Гаранин.

    • В стартовавшем сезоне Нобоа сделал 1 ассист в 2 матчах.
    • Он провел на поле 62 минуты.
    • В прошлом сезоне хавбека «Сочи» признали лучшим игроком РПЛ по версии РФС.

    Новости по теме
    В «Сочи» отреагировали на недовольство Нобоа по поводу игровой практики 1
    Нобоа – о «Сочи»: «Зачем продлевать контракт, если я не играю?» 5
    Генич: «Нобоа покинет «Сочи» до конца трансферного окна. Возможно, он перейдет в ЦСКА» 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7355

      серега кашин 1 час назад

      нигде ему места в основе не дадут, так что пусть сидит на жопе ровно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11