Тренер «Сочи» Гаранин прокомментировал недовольство Нобоа по поводу игровой практики

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин отреагировал на заявление полузащитника Кристиана Нобоа о своем положении в команде.

37-летний эквадорец усомнился в целесообразности продления контракта с клубом из-за количества игровой практики.

«Футболист может говорить то, что ему хочется. У нас немного другая ситуация. Крис в нашей команде, Крис тренируется с нами, на всех играх с нами. Он выходит играть.

Я не вижу никакой проблемы. Недопониманий между мной и Нобоа нет. У нас рабочая обстановка и атмосфера.

Безусловно, рассчитываю на Кристиана. Мы рассчитываем на любого футболиста, кто у нас есть, кого мы оставили, кто тренируется и кто помогал в том году подняться на высоту, которая была в том сезоне», – сказал Гаранин.