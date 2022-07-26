Нобоа – о «Сочи»: «Зачем продлевать контракт, если я не играю?»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о своем будущем в клубе.

«Начало сезона для себя оцениваю плохо. А как может быть иначе, я совсем не играю. По какой причине, не знаю, честно. Спросите у нашего главного тренера.

Думал ли я уже о продлении контракта с «Сочи»? Я не думаю, что у меня будет такая возможность. Зачем меня продлевать, если я не играю. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Нобоа.