Нобоа – о «Сочи»: «Зачем продлевать контракт, если я не играю?»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о своем будущем в клубе.
«Начало сезона для себя оцениваю плохо. А как может быть иначе, я совсем не играю. По какой причине, не знаю, честно. Спросите у нашего главного тренера.
Думал ли я уже о продлении контракта с «Сочи»? Я не думаю, что у меня будет такая возможность. Зачем меня продлевать, если я не играю. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Нобоа.
- Нобоа был признан лучшим игроком прошлого сезона РПЛ по версии РФС.
- В минувшем сезоне Нобоа провел 25 матчей, забил 7 голов, сделал столько же ассистов.
- Его контракт с «Сочи» истекает в следующем году.
Источник: «Спорт-Экспресс»