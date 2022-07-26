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    Нобоа – о «Сочи»: «Зачем продлевать контракт, если я не играю?»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о своем будущем в клубе.

    «Начало сезона для себя оцениваю плохо. А как может быть иначе, я совсем не играю. По какой причине, не знаю, честно. Спросите у нашего главного тренера.

    Думал ли я уже о продлении контракта с «Сочи»? Я не думаю, что у меня будет такая возможность. Зачем меня продлевать, если я не играю. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Нобоа.

    • Нобоа был признан лучшим игроком прошлого сезона РПЛ по версии РФС.
    • В минувшем сезоне Нобоа провел 25 матчей, забил 7 голов, сделал столько же ассистов.
    • Его контракт с «Сочи» истекает в следующем году.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1110

      Hoahin 29 минут назад

      37 лет сиди кайфуй, зпшка на карту капает, еще и продлить предлагают

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