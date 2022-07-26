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    В «Сочи» отреагировали на недовольство Нобоа по поводу игровой практики

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал заявление полузащитника Кристиана Нобоа о своем положении в команде.

    37-летний эквадорец усомнился в целесообразности продления контракта с клубом из-за количества игровой практики.

    «Если Нобоа так говорит, значит, хочет играть. Все хотят быть в стартовом составе. Кристиан приехал позже. Наверное, есть основания для того, что он не выходит.

    Будет готов – будет выходить. Он тренируется в общей группе. Я никаких проблем не наблюдал», – сказал Рубашко.

    • В стартовавшем сезоне Нобоа сделал 1 ассист в 2 матчах.
    • Он провел на поле 62 минуты.
    • В прошлом сезоне хавбека «Сочи» признали лучшим игроком РПЛ по версии РФС.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +97274

      zigbert 1 час назад

      Какие тут могут быть обиды. Наберешь форму , будешь играть.

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