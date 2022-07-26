В «Сочи» отреагировали на недовольство Нобоа по поводу игровой практики

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал заявление полузащитника Кристиана Нобоа о своем положении в команде.
37-летний эквадорец усомнился в целесообразности продления контракта с клубом из-за количества игровой практики.
«Если Нобоа так говорит, значит, хочет играть. Все хотят быть в стартовом составе. Кристиан приехал позже. Наверное, есть основания для того, что он не выходит.
Будет готов – будет выходить. Он тренируется в общей группе. Я никаких проблем не наблюдал», – сказал Рубашко.
- В стартовавшем сезоне Нобоа сделал 1 ассист в 2 матчах.
- Он провел на поле 62 минуты.
- В прошлом сезоне хавбека «Сочи» признали лучшим игроком РПЛ по версии РФС.
Источник: «Чемпионат»