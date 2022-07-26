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    Шунин: «Лещук недоволен положением в «Динамо»? Пусть говорит, что хочет»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о конкуренции с Игорем Лещуком.

    «Слова Лещука о том, что он недоволен положением в «Динамо»? Для меня важны моя работа и интересы команды, я не отвлекаюсь на всe остальное. Пусть каждый говорит, что хочет.

    На мой настрой это никак не влияет – я уверен в себе, выполняю все указания тренерского штаба и делаю всe, чтобы помочь команде в каждом матче. Для меня это главное», — сказал Шунин.

    • В новом сезоне за «Динамо» играл только Шунин.
    • В прошлом сезоне Лещук пропустил 9 голов в 9 матчах.
    • Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до 2025 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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