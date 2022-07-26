Шунин: «Лещук недоволен положением в «Динамо»? Пусть говорит, что хочет»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о конкуренции с Игорем Лещуком.

«Слова Лещука о том, что он недоволен положением в «Динамо»? Для меня важны моя работа и интересы команды, я не отвлекаюсь на всe остальное. Пусть каждый говорит, что хочет.

На мой настрой это никак не влияет – я уверен в себе, выполняю все указания тренерского штаба и делаю всe, чтобы помочь команде в каждом матче. Для меня это главное», — сказал Шунин.