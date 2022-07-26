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    Агент Глобера прокомментировал новость об интересе «Зенита»

    Наджиф Мохаммад, представитель защитника «Аль-Наср» Глобера, прокомментировал информацию об интересе к бразильцу со стороны «Зенита».

    «Я ничего не слышал об интересе «Зенита» к Глоберу, так же как и мой бразильский партнер.

    Возможен ли в теории такой переход? Да, но у него еще два года контракта с «Аль-Насром» и он всем доволен, поэтому только если заплатят клубу. Если готовы заплатить и сделают предложение, мы готовы к переговорам», – сказал агент.

    • 22-летний Глобер провел в Азии уже 3 года.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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