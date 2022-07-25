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    Терюшков: «Нужно отказаться от легионеров. На место молодых игроков приходят «варелы»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков призвал убрать легионеров из российского футбола.

    «На протяжении двух лет, как я плотно занялся «Химками», мы понимали, что у нас есть детские школы, порядка 40 детей заключили контракты с клубами. И все сидят на лавках! Молодые игроки сидят на лавках, на их место приходят «варелы».

    Нужно отказаться от легионеров. Сейчас у нас золотое время. Нужно воспитывать своих игроков. Текущие контрактные обязательства мы выполним, Россия всегда их выполняет от точки до точки. Легче купить легионера и не воспитывать своего доморощенного игрока.

    Мы сейчас можем воспользоваться моментом и следующие 5-10 лет потратить на своих ребят, это нормальная практика», – сказал Терюшков.

    • Российский футбол отстранен от международного.
    • Пока отстранение действует до конца сезона-2022/23.
    • На прошлой неделе CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на дисквалификацию.

    Варела из «Динамо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:37
    Комментарии8
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      Рейтинг: +65720

      portero 5 минут назад

      Политик... сплошные лозунги.

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      Рейтинг: +1586

      vmonomah17 35 минут назад

      Вот только наша молодежь играть не хочет. Сыграют прилично сезон, подпишут контракт с зенитом и сидят на лавке пиво пьют.

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      Рейтинг: +4563

      PAREVG. 42 минуты назад

      Прав он, 100% прав.
      нашим клубам еврокубки ближайшие лет 5 не светят, а може и больше, пока обнуленный при власти, за это время можно вырастить поколение молодых игроков, если вкладывать деньги не в легионеров а в спортшколы и клубные академии.

      1
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      Рейтинг: +5801

      Давид59 > PAREVG. 13 минут назад

      Пока обнулённый у власти молодёжь, конечно появится. Но без еврокубков, ЧЕ и ЧМ им расти будет очень тяжело. Всё это очень хреново.

      1
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      Рейтинг: +9345

      САДЫЧОК 54 минуты назад

      Если футбольные сайты не будут цитировать этого чела- то никто не будет знать , кто это вообще !

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      Рейтинг: +4422

      Беспонтий 1 час назад

      от депутатов тоже можно отказаться
      которые "плотно занимаются футболом" а не другой более важной х..нёй

      3
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      Рейтинг: +1108

      Hoahin 1 час назад

      Так пусть Химки первые и отказываются, дадут пример так сказать

      2
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      Рейтинг: +4563

      PAREVG. > Hoahin 50 минут назад

      Вчера Ростов играл с Локо без легионеров, и хорошо играл.
      К тому же большинство из наших легионеров - откровенный хлам, который там никому не нужен.

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