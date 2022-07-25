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  • Терюшков: «Нужно отказаться от легионеров. На место молодых игроков приходят «варелы»

Терюшков: «Нужно отказаться от легионеров. На место молодых игроков приходят «варелы»

25 июля 2022, 14:37
11

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков призвал убрать легионеров из российского футбола.

«На протяжении двух лет, как я плотно занялся «Химками», мы понимали, что у нас есть детские школы, порядка 40 детей заключили контракты с клубами. И все сидят на лавках! Молодые игроки сидят на лавках, на их место приходят «варелы».

Нужно отказаться от легионеров. Сейчас у нас золотое время. Нужно воспитывать своих игроков. Текущие контрактные обязательства мы выполним, Россия всегда их выполняет от точки до точки. Легче купить легионера и не воспитывать своего доморощенного игрока.

Мы сейчас можем воспользоваться моментом и следующие 5-10 лет потратить на своих ребят, это нормальная практика», – сказал Терюшков.

  • Российский футбол отстранен от международного.
  • Пока отстранение действует до конца сезона-2022/23.
  • На прошлой неделе CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на дисквалификацию.

Варела из «Динaмо» тайно покинул базу клуба: он не отвечает на звонки (и, кажется, уже не в России), хотя недавно обсуждал новый контракт

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Варела Гильермо Терюшков Роман
Комментарии (11)
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Hoahin
1658749138
Так пусть Химки первые и отказываются, дадут пример так сказать
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Беспонтий
1658751444
от депутатов тоже можно отказаться которые "плотно занимаются футболом" а не другой более важной х..нёй
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САДЫЧОК
1658752445
Если футбольные сайты не будут цитировать этого чела- то никто не будет знать , кто это вообще !
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PAREVG.
1658753177
Прав он, 100% прав. нашим клубам еврокубки ближайшие лет 5 не светят, а може и больше, пока обнуленный при власти, за это время можно вырастить поколение молодых игроков, если вкладывать деньги не в легионеров а в спортшколы и клубные академии.
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vmonomah17
1658753600
Вот только наша молодежь играть не хочет. Сыграют прилично сезон, подпишут контракт с зенитом и сидят на лавке пиво пьют.
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portero
1658755430
Политик... сплошные лозунги.
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neim
1658756713
"На место молодых игроков приходят «варелы»" ... и Крыховяки.
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NewLife
1658759874
Хорошая идея, но сначала надо опробовать на депутатах, а то вместо юридически образованных людей, которые умеют писать законы, в депутаты идут деятели, вроде Терюшкова, не знающего, что место жирика уже занято.
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