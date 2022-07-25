Терюшков: «Нужно отказаться от легионеров. На место молодых игроков приходят «варелы»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков призвал убрать легионеров из российского футбола.

«На протяжении двух лет, как я плотно занялся «Химками», мы понимали, что у нас есть детские школы, порядка 40 детей заключили контракты с клубами. И все сидят на лавках! Молодые игроки сидят на лавках, на их место приходят «варелы».

Нужно отказаться от легионеров. Сейчас у нас золотое время. Нужно воспитывать своих игроков. Текущие контрактные обязательства мы выполним, Россия всегда их выполняет от точки до точки. Легче купить легионера и не воспитывать своего доморощенного игрока.

Мы сейчас можем воспользоваться моментом и следующие 5-10 лет потратить на своих ребят, это нормальная практика», – сказал Терюшков.

Российский футбол отстранен от международного.

Пока отстранение действует до конца сезона-2022/23.

На прошлой неделе CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на дисквалификацию.

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