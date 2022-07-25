«Если у нас футбол так себе, то почему должно быть классное судейство?». Губерниев – о претензиях «Краснодара»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на ироническое видео «Краснодара» по поводу судейства в матче второго тура РПЛ против «Спартака».

Москвичи на выезде разгромили соперника со счетом 4:1.

Краснодарцы считают, что арбитры приняли четыре спорных решения в пользу столичной команды.

Игру обслуживал Кирилл Левников.

«Все нормально! Это часть шоу. А «Спартаку» нужно меньше думать о судейских заговорах и лучше в футбол играть.

«Краснодар» – красавцы. Но «Спартак» был лучше в отдельно взятом матче.

Ну, а то, что судьи отработали, мягко говоря, не блестяще, это факт. И если у нас футбол так себе, то почему у нас судейство должно быть классное? Одно вытекает из другого», – сказал Губерниев.