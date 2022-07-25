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    «Если у нас футбол так себе, то почему должно быть классное судейство?». Губерниев – о претензиях «Краснодара»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на ироническое видео «Краснодара» по поводу судейства в матче второго тура РПЛ против «Спартака».

    • Москвичи на выезде разгромили соперника со счетом 4:1.
    • Краснодарцы считают, что арбитры приняли четыре спорных решения в пользу столичной команды.
    • Игру обслуживал Кирилл Левников.

    «Все нормально! Это часть шоу. А «Спартаку» нужно меньше думать о судейских заговорах и лучше в футбол играть.

    «Краснодар» – красавцы. Но «Спартак» был лучше в отдельно взятом матче.

    Ну, а то, что судьи отработали, мягко говоря, не блестяще, это факт. И если у нас футбол так себе, то почему у нас судейство должно быть классное? Одно вытекает из другого», – сказал Губерниев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3854

      Enter2006 1 час назад

      Губерниев, тебя вся страна умоляет, забудь о футболе навсегда! Иди лыжи комментируй.

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