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  • «Если у нас футбол так себе, то почему должно быть классное судейство?». Губерниев – о претензиях «Краснодара»

«Если у нас футбол так себе, то почему должно быть классное судейство?». Губерниев – о претензиях «Краснодара»

25 июля 2022, 12:47
5

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на ироническое видео «Краснодара» по поводу судейства в матче второго тура РПЛ против «Спартака».

  • Москвичи на выезде разгромили соперника со счетом 4:1.
  • Краснодарцы считают, что арбитры приняли четыре спорных решения в пользу столичной команды.
  • Игру обслуживал Кирилл Левников.

«Все нормально! Это часть шоу. А «Спартаку» нужно меньше думать о судейских заговорах и лучше в футбол играть.

«Краснодар» – красавцы. Но «Спартак» был лучше в отдельно взятом матче.

Ну, а то, что судьи отработали, мягко говоря, не блестяще, это факт. И если у нас футбол так себе, то почему у нас судейство должно быть классное? Одно вытекает из другого», – сказал Губерниев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Губерниев Дмитрий
Комментарии (5)
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Enter2006
1658742624
Губерниев, тебя вся страна умоляет, забудь о футболе навсегда! Иди лыжи комментируй.
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серега кашин
1658749089
про херовый футбол и судейство он прав
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jek718875
1658750372
Дима Губерниев,одень лыжи и встань на асфальт
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alex1951
1658751346
....Если у нас Губерниев так себе ,то почему Утькин должон быть классным?))))
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