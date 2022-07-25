Юран: «Когда принимал «Химки, мне говорили: «Ты календарь видел? Там без шансов»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что зимой многие не верили в способность команды избежать вылета из РПЛ.

– Кто-то вас отговаривал возглавлять «Химки»?

– Много кто из нашей тренерской тусовки. Говорили: «Ты календарь видел? Там без шансов». И действительно, 99 процентов было, что мы вылетим.

Но я такой человек – даже когда есть один процент, всегда цепляюсь за него до конца.