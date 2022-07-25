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    Юран: «Когда принимал «Химки, мне говорили: «Ты календарь видел? Там без шансов»

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, что зимой многие не верили в способность команды избежать вылета из РПЛ.

    – Кто-то вас отговаривал возглавлять «Химки»?

    – Много кто из нашей тренерской тусовки. Говорили: «Ты календарь видел? Там без шансов». И действительно, 99 процентов было, что мы вылетим.

    Но я такой человек – даже когда есть один процент, всегда цепляюсь за него до конца.

    • «Химки» завершили прошлый сезон РПЛ на 13-м месте.
    • В стыках команда победила по сумме двух встреч «СКА-Хабаровск», несмотря на поражение 0:1 в первом матче.
    • Юран вернулся в подмосковный клуб в феврале 2022 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3854

      Enter2006 2 минуты назад

      Железный человек!

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