Клопп: «Манчестер Сити», скорее всего, снова выиграет АПЛ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от чемпионской гонки в английской Премьер-лиге-2022/23.

«Главная цель «Ливерпуля» – попасть в Лигу чемпионов. Большую часть сезона вы боретесь именно за это.

Не знаю, кто будет претендовать на титул, но, скорее всего, снова выиграет «Манчестер Сити».

Если бы «Ливерпуль» не победил в 2020 году, у них было бы пять-шесть чемпионств подряд. Это безумное достижение для Англии», – сказал Клопп.