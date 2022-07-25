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    Клопп: «Манчестер Сити», скорее всего, снова выиграет АПЛ»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от чемпионской гонки в английской Премьер-лиге-2022/23.

    «Главная цель «Ливерпуля» – попасть в Лигу чемпионов. Большую часть сезона вы боретесь именно за это.

    Не знаю, кто будет претендовать на титул, но, скорее всего, снова выиграет «Манчестер Сити».

    Если бы «Ливерпуль» не победил в 2020 году, у них было бы пять-шесть чемпионств подряд. Это безумное достижение для Англии», – сказал Клопп.

    • В прошлом сезоне «Ливерпуль» отстал от «Сити» на 1 очко.
    • Новый сезон АПЛ стартует 5 августа.

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    Источник: Sky Sports

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