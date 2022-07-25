Гендиректор «Локомотива» раскритиковал ФИФА

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о своем отношении к тому, что ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами до лета 2023 года.
– Вы ведь видели, что «Шахтер» подал иск к ФИФА? На мой взгляд, решение ФИФА очень непрофессиональное, потому что не дает ни четкого понимания плана действий для клубов и делает незащищенными их инвестиции. У меня много юридических вопросов к постановлению от ФИФА.
– Можно ли сказать, что ФИФА легализует воровство игроков?
– На мой взгляд, они должны были сделать какие-то шаги, которые гарантировали бы нам, клубам, защиту наших инвестиций. Мы соблюдаем свои обязательства.
Нужно придумать механизм. Хорошо, футболисты могут уезжать, но придумайте, как нас защитить.
– Что, если у игрока, который воспользовался правилом остался год и он потом станет свободным агентом?
– Тогда автоматически продлевать контракт с ним еще на год. Или создать какой-то фонд, который будет компенсировать клубам потерю.
- «Локо» набрал 2 очка в 2 турах РПЛ.
- Ни один легионер не приостановил контракт с московским клубом.
- У Мацея Рыбуса истек контракт, а Яна Кухту отдали в платную аренду.