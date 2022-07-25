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    Гендиректор «Локомотива» раскритиковал ФИФА

    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о своем отношении к тому, что ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами до лета 2023 года.

    – Вы ведь видели, что «Шахтер» подал иск к ФИФА? На мой взгляд, решение ФИФА очень непрофессиональное, потому что не дает ни четкого понимания плана действий для клубов и делает незащищенными их инвестиции. У меня много юридических вопросов к постановлению от ФИФА.

    – Можно ли сказать, что ФИФА легализует воровство игроков?

    – На мой взгляд, они должны были сделать какие-то шаги, которые гарантировали бы нам, клубам, защиту наших инвестиций. Мы соблюдаем свои обязательства.

    Нужно придумать механизм. Хорошо, футболисты могут уезжать, но придумайте, как нас защитить.

    – Что, если у игрока, который воспользовался правилом остался год и он потом станет свободным агентом?

    – Тогда автоматически продлевать контракт с ним еще на год. Или создать какой-то фонд, который будет компенсировать клубам потерю.

    • «Локо» набрал 2 очка в 2 турах РПЛ.
    • Ни один легионер не приостановил контракт с московским клубом.
    • У Мацея Рыбуса истек контракт, а Яна Кухту отдали в платную аренду.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 08:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16496

      Cleaner 58 минут назад

      Не для того в ФИФА все это было задумано, чтобы что то КОМПЕНСИРОВАТЬ нашим клубам ПОТЕРЮ...(((

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