Гендиректор «Локомотива» раскритиковал ФИФА

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о своем отношении к тому, что ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами до лета 2023 года.

– Вы ведь видели, что «Шахтер» подал иск к ФИФА? На мой взгляд, решение ФИФА очень непрофессиональное, потому что не дает ни четкого понимания плана действий для клубов и делает незащищенными их инвестиции. У меня много юридических вопросов к постановлению от ФИФА.

– Можно ли сказать, что ФИФА легализует воровство игроков?

– На мой взгляд, они должны были сделать какие-то шаги, которые гарантировали бы нам, клубам, защиту наших инвестиций. Мы соблюдаем свои обязательства.

Нужно придумать механизм. Хорошо, футболисты могут уезжать, но придумайте, как нас защитить.

– Что, если у игрока, который воспользовался правилом остался год и он потом станет свободным агентом?

– Тогда автоматически продлевать контракт с ним еще на год. Или создать какой-то фонд, который будет компенсировать клубам потерю.