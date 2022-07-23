РПЛ. Хет-трик Сычевого во втором матче в турнире принес «Оренбургу» победу над «Уралом»

«Оренбург» во втором туре РПЛ разгромил «Урал». Хет-трик у Владимира Сычевого, который вышел на замену.

Для Сычевого это второй матч в РПЛ.

С 36-й минуты «Оренбург» выступал в большинстве после удаления Лео Гогличидзе.

Россия. РПЛ. 2-й тур

Оренбург – Урал (Екатеринбург) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Сычевой, 46; 2:0 – Сычевой, 67; 3:0 – Сычевой, 77.

«Оренбург»: Гошев, Малых, Сиваков, Полуяхтов (Сычевой, 46), Хотулев, Эктов, Капленко, Оганесян (Гурциев, 63), Ковалев (Марин, 63), Башич (Титков, 83), Воробьев (Мансилья, 83).

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кузьмичев, Коновалов, Егорычев, Сунгатулин (Емельянов, 80), Мишкич, Гаджимурадов (Эммерсон, 51), Юшин (Бевеев, 39), Бикфалви (Каштанов, 52).

Предупреждения: Воробьев, 82; Титков, 89 – Мишкич, 19; Коновалов, 27; Егорычев, 48.

Удаления: нет – Гогличидзе, 36.

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