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    Дибала не захотел брать десятый номер в «Роме»

    Новичок «Ромы» Пауло Дибала выбрал себе 21-й игровой номер.

    Аргентинцу предлагали взять «десятку», но он отказался.

    «Директор предложил мне взять десятый номер, который очень важен для клуба из-за Тотти.

    Но я считаю, что эта футболка должна оставаться у него. Может, когда-нибудь я и надену ее, но не сейчас», – сказал Дибала.

    • Нападающий перешел в «Рому» из «Ювентуса» на правах свободного агента.
    • Его контракт с римским клубом рассчитан на 3 года.
    • Тотти закончил карьеру в мае 2017-го. С тех пор «десятка» в команде вакантна.

    Фото: твиттер «Ромы»

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    Источник: Goal

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