Дибала не захотел брать десятый номер в «Роме»

Новичок «Ромы» Пауло Дибала выбрал себе 21-й игровой номер.

Аргентинцу предлагали взять «десятку», но он отказался.

«Директор предложил мне взять десятый номер, который очень важен для клуба из-за Тотти.

Но я считаю, что эта футболка должна оставаться у него. Может, когда-нибудь я и надену ее, но не сейчас», – сказал Дибала.

Нападающий перешел в «Рому» из «Ювентуса» на правах свободного агента.

Его контракт с римским клубом рассчитан на 3 года.

Тотти закончил карьеру в мае 2017-го. С тех пор «десятка» в команде вакантна.

Фото: твиттер «Ромы»