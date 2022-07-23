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Дибала не захотел брать десятый номер в «Роме»

23 июля 2022, 14:44

Новичок «Ромы» Пауло Дибала выбрал себе 21-й игровой номер.

Аргентинцу предлагали взять «десятку», но он отказался.

«Директор предложил мне взять десятый номер, который очень важен для клуба из-за Тотти.

Но я считаю, что эта футболка должна оставаться у него. Может, когда-нибудь я и надену ее, но не сейчас», – сказал Дибала.

  • Нападающий перешел в «Рому» из «Ювентуса» на правах свободного агента.
  • Его контракт с римским клубом рассчитан на 3 года.
  • Тотти закончил карьеру в мае 2017-го. С тех пор «десятка» в команде вакантна.

Фото: твиттер «Ромы»

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Источник: Goal
Италия. Серия А Рома Тотти Франческо Дибала Пауло
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