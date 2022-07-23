Агент рассказал о несостоявшихся переходах Магкеева и Кучаева в клубы из Европы

Футбольный агент Александр Клюев заявил, что полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев и хавбек ЦСКА Константин Кучаев были в списке интересов европейских клубов.

– Про кого из ребят в последнее время спрашивали в Европе?

– Был интерес к Магкееву, особенно после того, как он отыграл хороший матч с «Марселем» (в Лиге Европы в сезоне-2021/22 – примечание «Бомбардира»).

Стас понравился главному тренеру (Хорхе Сампаоли), были контакты, общение, но потом, к сожалению, Магкеев получил тяжелую травму.

Слава богу, восстановился, сейчас все в порядке. Будем дальше работать.

Еще перед молодежным Евро в 2021 году появился интерес по Косте Кучаеву. Скауты одного клуба должны были приехать посмотреть его внимательнее на Евро. Но перед турниром Костя получил травму.

Из топ-лиги ли был клуб? Да.