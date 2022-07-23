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    Агент рассказал о несостоявшихся переходах Магкеева и Кучаева в клубы из Европы

    Футбольный агент Александр Клюев заявил, что полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев и хавбек ЦСКА Константин Кучаев были в списке интересов европейских клубов.

    – Про кого из ребят в последнее время спрашивали в Европе?

    – Был интерес к Магкееву, особенно после того, как он отыграл хороший матч с «Марселем» (в Лиге Европы в сезоне-2021/22 – примечание «Бомбардира»).

    Стас понравился главному тренеру (Хорхе Сампаоли), были контакты, общение, но потом, к сожалению, Магкеев получил тяжелую травму.

    Слава богу, восстановился, сейчас все в порядке. Будем дальше работать.

    Еще перед молодежным Евро в 2021 году появился интерес по Косте Кучаеву. Скауты одного клуба должны были приехать посмотреть его внимательнее на Евро. Но перед турниром Костя получил травму.

    Из топ-лиги ли был клуб? Да.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +80

      НикКин 2 минуты назад

      Да прям нарасхват все игроки да они даром наши футболисты не кому не нужны

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      Рейтинг: +7306

      серега кашин 34 минуты назад

      ******, просто заломили нереальную цену, рубин с грузином пример

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