Агент Головина: «Ньюкасл» делал предложение по Саше, но «Монако» не захотел его отдавать»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о несостоявшемся трансфере россиянина в «Ньюкасл».

– Как изменился Головин за четыре года в «Монако»?

– Повзрослел. Причем во всех моментах: и в игре, и за пределами поля, и ментально. Он уже взрослый и ведет себя соответствующе.

Это уже совсем другой футболист. В «Монако» он очень сильно прибавил и стал игроком серьезного европейского уровня.

При этом, надо отдать должное родителям, по человеческим качествам он все тот же. Очень ценит дружбу, причем с теми ребятами, с которыми вырос – в ЦСКА и Калтане. Это все не зависит от его статуса вообще.

– За последний год были конкретные предложения по нему от других команд?

– Были. «Ньюкасл» делал предложение, но «Монако» не захотел его отдавать.

– Какой настрой у Саши?

– Он хочет добиться всех поставленных целей с «Монако» – командных и личных. Хочет попасть в группу ЛЧ, бороться за чемпионство.