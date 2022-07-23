Агент Головина: «Ньюкасл» делал предложение по Саше, но «Монако» не захотел его отдавать»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о несостоявшемся трансфере россиянина в «Ньюкасл».
– Как изменился Головин за четыре года в «Монако»?
– Повзрослел. Причем во всех моментах: и в игре, и за пределами поля, и ментально. Он уже взрослый и ведет себя соответствующе.
Это уже совсем другой футболист. В «Монако» он очень сильно прибавил и стал игроком серьезного европейского уровня.
При этом, надо отдать должное родителям, по человеческим качествам он все тот же. Очень ценит дружбу, причем с теми ребятами, с которыми вырос – в ЦСКА и Калтане. Это все не зависит от его статуса вообще.
– За последний год были конкретные предложения по нему от других команд?
– Были. «Ньюкасл» делал предложение, но «Монако» не захотел его отдавать.
– Какой настрой у Саши?
– Он хочет добиться всех поставленных целей с «Монако» – командных и личных. Хочет попасть в группу ЛЧ, бороться за чемпионство.
- В прошлом сезоне Головин провел за «Монако» 40 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.