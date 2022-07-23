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    Агент Головина: «Ньюкасл» делал предложение по Саше, но «Монако» не захотел его отдавать»

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о несостоявшемся трансфере россиянина в «Ньюкасл».

    – Как изменился Головин за четыре года в «Монако»?

    – Повзрослел. Причем во всех моментах: и в игре, и за пределами поля, и ментально. Он уже взрослый и ведет себя соответствующе.

    Это уже совсем другой футболист. В «Монако» он очень сильно прибавил и стал игроком серьезного европейского уровня.

    При этом, надо отдать должное родителям, по человеческим качествам он все тот же. Очень ценит дружбу, причем с теми ребятами, с которыми вырос – в ЦСКА и Калтане. Это все не зависит от его статуса вообще.

    – За последний год были конкретные предложения по нему от других команд?

    – Были. «Ньюкасл» делал предложение, но «Монако» не захотел его отдавать.

    – Какой настрой у Саши?

    – Он хочет добиться всех поставленных целей с «Монако» – командных и личных. Хочет попасть в группу ЛЧ, бороться за чемпионство.

    • В прошлом сезоне Головин провел за «Монако» 40 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16599

      житель СПб 4 минуты назад

      Жаль! Надо из этой компашки уходить. Слишком там много интриг.

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