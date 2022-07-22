РПЛ. «Зенит» разгромил «Крылья Советов», у Мостового дубль

«Зенит» во втором туре РПЛ разгромил дома «Крылья Советов», Дубль у полузащитника Андрея Мостового, которого хочет арендовать «Сочи».

Чемпион последних четырех сезонов «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.

«Зенит» не проигрывает семь матчей подряд.

Россия. РПЛ. 2-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мостовой, 6; 2:0 – Кузяев, 12 (с пенальти); 3:0 – Мостовой, 31.

Незабитые пенальти: Мостовой, 6 – нет.

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев (Сутормин, 28), Барриос, Клаудиньо (Круговой, 79), Вендел, Мостовой (Бакаев, 71), Малком (Ерохин, 79), Кассьерра (Сергеев, 71).

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Гапонов (Евгеньев, 62), Солдатенков, Бейл, Якуба (Витюгов, 14), Ежов, Коваленко, Иванисеня (Липовой, 78), Глушенков (Соколов, 62), Цыпченко (Хубулов, 78).

Предупреждения: нет – Горшков, 26; Солдатенков, 29; Гапонов, 39.

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