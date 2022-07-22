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    РПЛ. «Зенит» разгромил «Крылья Советов», у Мостового дубль

    «Зенит» во втором туре РПЛ разгромил дома «Крылья Советов», Дубль у полузащитника Андрея Мостового, которого хочет арендовать «Сочи».

    Чемпион последних четырех сезонов «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.

    «Зенит» не проигрывает семь матчей подряд.

    Россия. РПЛ. 2-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мостовой, 6; 2:0 – Кузяев, 12 (с пенальти); 3:0 – Мостовой, 31.

    Незабитые пенальти: Мостовой, 6 – нет.

    «Зенит»: Одоевский, Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев (Сутормин, 28), Барриос, Клаудиньо (Круговой, 79), Вендел, Мостовой (Бакаев, 71), Малком (Ерохин, 79), Кассьерра (Сергеев, 71).

    «Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Гапонов (Евгеньев, 62), Солдатенков, Бейл, Якуба (Витюгов, 14), Ежов, Коваленко, Иванисеня (Липовой, 78), Глушенков (Соколов, 62), Цыпченко (Хубулов, 78).

    Предупреждения: нет – Горшков, 26; Солдатенков, 29; Гапонов, 39.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:57
    Комментарии32
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      Рейтинг: +253

      saf05 23 минуты назад

      zenith в другой чемпионат в нашей рпл ему делать нечего

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1870

      Bozigit 28 минут назад

      Уверен, если бы все легионеры разом покинули Российский чемпионат, Крылья были бы в лидерах!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1870

      Bozigit 28 минут назад

      99,9% русская команда! Болейте за крылья!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3823

      Spirit_78 31 минуту назад

      Реабилитировались за первый тур. С победой, Питер!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +252

      Лицом_на_клаве 32 минуты назад

      Уверенная игра и победа лидера российского футбола.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1870

      Bozigit 34 минуты назад

      Выиграли у лидера)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +504

      Zenit40k 41 минуту назад

      Даже крылья меньше пропустили чем Спартак )))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1870

      Bozigit > Zenit40k 32 минуты назад

      Почему даже? Крылья еще покажут себя в этом чемпионате!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16580

      житель СПб 43 минуты назад

      Мостового надо обязательно оставить в команде! 3 гол - шедевр! Лучше Сергеева отправить в Сочи.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4858

      Красногорск_Фан > житель СПб 39 минут назад

      В 90-е "отправить в Сочи" на блатном слэнге киллеров значило грохнуть. Бедный Сергеев

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16580

      житель СПб > Красногорск_Фан 37 минут назад

      Ну, не так все печально...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16344

      ilichkadr > житель СПб 31 минуту назад

      Да, у Сергеева что-то совсем игра не идёт. Вторая игра, а он себе места не находит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1974

      Semushkin Roman Valerievi 45 минут назад

      2 пенальти, вот это разгром))))) Комнатному чемпиону, как всегда, есть чем гордиться))))))))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +16344

      ilichkadr > Semushkin Roman Valerievi 44 минуты назад

      Пенальти были левыми?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16580

      житель СПб > ilichkadr 42 минуты назад

      Правыми.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16344

      ilichkadr > житель СПб 40 минут назад

      Правильными.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +16580

      житель СПб > ilichkadr 34 минуты назад

      И правыми, и правильными.

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      Рейтинг: +1446

      PNZ1985 46 минут назад

      Позор купленной лиге, надевай сразу 5 звёзд

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      Рейтинг: +16344

      ilichkadr > PNZ1985 42 минуты назад

      Вау, неужели фрицы вспомнили про звёзды?

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