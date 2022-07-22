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РПЛ. «Зенит» разгромил «Крылья Советов», у Мостового дубль

22 июля 2022, 21:57
33

«Зенит» во втором туре РПЛ разгромил дома «Крылья Советов», Дубль у полузащитника Андрея Мостового, которого хочет арендовать «Сочи».

Чемпион последних четырех сезонов «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.

«Зенит» не проигрывает семь матчей подряд.

Россия. РПЛ. 2-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 3:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мостовой, 6; 2:0 – Кузяев, 12 (с пенальти); 3:0 – Мостовой, 31.

Незабитые пенальти: Мостовой, 6 – нет.

«Зенит»: Одоевский, Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев (Сутормин, 28), Барриос, Клаудиньо (Круговой, 79), Вендел, Мостовой (Бакаев, 71), Малком (Ерохин, 79), Кассьерра (Сергеев, 71).

«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Гапонов (Евгеньев, 62), Солдатенков, Бейл, Якуба (Витюгов, 14), Ежов, Коваленко, Иванисеня (Липовой, 78), Глушенков (Соколов, 62), Цыпченко (Хубулов, 78).

Предупреждения: нет – Горшков, 26; Солдатенков, 29; Гапонов, 39.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Мостовой Андрей
Комментарии (33)
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ilichkadr
1658516520
Молодцы, ожидаемый результат. Идём дальше, на очереди Локомотив. Надеюсь будет интересно посмотреть.
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житель СПб
1658516681
Зенит деклассировал КС. И, как всегда, во 2 тайме играть прекратил. А жаль. Реально могли сделать 10:0. Пожалели Крылья...
Ответить
житель СПб
1658516753
Поздравим Зенит с победой за явным преимуществом против довольно сильного соперника. Вперед, за Питер!
Ответить
alex1951
1658516754
Когда последний легтонер покинет Россию,в этой стране начнет возрождаться свой футбол! Черенковы,Тихоновы,Цымбалари и многие дргие.....из времен СССР..... На то он и русский футбол!
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PNZ1985
1658516938
Позор купленной лиге, надевай сразу 5 звёзд
Ответить
664
1658516988
2 пенальти, вот это разгром))))) Комнатному чемпиону, как всегда, есть чем гордиться))))))))
Ответить
житель СПб
1658517129
Мостового надо обязательно оставить в команде! 3 гол - шедевр! Лучше Сергеева отправить в Сочи.
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Bozigit
1658517677
Выиграли у лидера)
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Spirit_78
1658517830
Реабилитировались за первый тур. С победой, Питер!
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Bozigit
1658517984
99,9% русская команда! Болейте за крылья!!!
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