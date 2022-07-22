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    «Локомотив» хочет провести товарищеский матч с победителем Медиалиги 2Drots

    Создатели клуба 2Drots Евгений Бабенко и Никита Панасюк рассказали о возможной очной игре с «Локомотивом».

    – Все знают, что вы вместе с «Локомотивом». Почему они с вами не коллабят? «Динамо» делает это с «Амкалом».

    – Честно, меня это удивляло, но совсем недавно. Ты прям попадаешь в точку.

    Ребята из «Локо» связались, сказали, что хотят поработать. Инсайдик такой, что они даже вроде матч хотят 2Drots – «Локомотив».

    – Надо тогда кого-то еще в «Локо» позвать, чтоб было как с Овечкиным. Чтоб прям взорвало.

    – Сто процентов. Если мы будем играть, то «Локомотив» должен быть основным.

    • 2Drots – победитель первого розыгрыша Медийной футбольной лиги.
    • «Локомотив» стартовал в РПЛ с ничьей с «Пари НН» (1:1).
    • В воскресенье команда примет «Ростов» во 2-м туре чемпионата.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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