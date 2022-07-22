«Локомотив» хочет провести товарищеский матч с победителем Медиалиги 2Drots

Создатели клуба 2Drots Евгений Бабенко и Никита Панасюк рассказали о возможной очной игре с «Локомотивом».

– Все знают, что вы вместе с «Локомотивом». Почему они с вами не коллабят? «Динамо» делает это с «Амкалом».

– Честно, меня это удивляло, но совсем недавно. Ты прям попадаешь в точку.

Ребята из «Локо» связались, сказали, что хотят поработать. Инсайдик такой, что они даже вроде матч хотят 2Drots – «Локомотив».

– Надо тогда кого-то еще в «Локо» позвать, чтоб было как с Овечкиным. Чтоб прям взорвало.

– Сто процентов. Если мы будем играть, то «Локомотив» должен быть основным.