Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
Тест: какой футболист спрятался за комиком?
2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
Тест: насколько круто вы читаете по губам?

Дивеев: «Один чудак после матча мне написал: «Чтоб тебе ноги отрубили, чтоб ты всю жизнь на коляске ездил»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о вопиющем случае общения с болельщиком.

– Ты производишь впечатление человека с очень устойчивой психикой. Какая самая обидная вещь, которую писали в интернете тебе, и что ты ответил?

– Это смешная история. Хотел бы обратиться к людям: если уж вы хейтите – хейтите до конца.

Один чудак после матча написал: «Дивей, чтоб тебе ноги отрубили, чтоб ты всю жизнь на коляске ездил».

– Ого.

– Где-то я тогда ошибся, в каком-то матче привез. Прочитал все это и думаю – ладно. Спокойно воспринял.

И тут, как раз после «Сочи», где забил два, снова от этого человека сообщение – мол, Дивей молодец, красавец, поздравляю с голами, ты лучший!

Прямо в том же чате – а я же вижу сообщения, там вверху про коляску и ноги отрубленные.

– Что ответил ему?

– Ничего. К хейту абсолютно нормально отношусь: да, есть люди, которым я не нравлюсь. Я и не такой, чтобы всем нравиться.

Но когда тебя сначала поливают, а потом хвалят – что это вообще?! Или хейти уж тогда до конца, или молчи (улыбается).

  • 22-летний Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года.
  • Он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 107 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

Новости по теме
Дивеев: «После рассказов Чалова тоже хочу попробовать себя в Европе» 1
Дивеев рассказал, в какие европейские клубы готов перейти: «Ференцварош» не устроит» 5
Дивеев: «Никогда столько не бегал, как сейчас при Федотове» 1
Источник: сайт ЦСКА

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:46
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +16461

    Cleaner 54 секунды назад

    Это был не "чудик". Это был м...ак...(((

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3008

    acor94 6 минут назад

    Если ты херово играешь - тебя хейтят, если хорошо - хвалят. Что за бред он несёт?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16461

    Cleaner > acor94 24 секунды назад

    Хейтят??? Края нужно видеть!..

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11