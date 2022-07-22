Дивеев: «Один чудак после матча мне написал: «Чтоб тебе ноги отрубили, чтоб ты всю жизнь на коляске ездил»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о вопиющем случае общения с болельщиком.
– Ты производишь впечатление человека с очень устойчивой психикой. Какая самая обидная вещь, которую писали в интернете тебе, и что ты ответил?
– Это смешная история. Хотел бы обратиться к людям: если уж вы хейтите – хейтите до конца.
Один чудак после матча написал: «Дивей, чтоб тебе ноги отрубили, чтоб ты всю жизнь на коляске ездил».
– Ого.
– Где-то я тогда ошибся, в каком-то матче привез. Прочитал все это и думаю – ладно. Спокойно воспринял.
И тут, как раз после «Сочи», где забил два, снова от этого человека сообщение – мол, Дивей молодец, красавец, поздравляю с голами, ты лучший!
Прямо в том же чате – а я же вижу сообщения, там вверху про коляску и ноги отрубленные.
– Что ответил ему?
– Ничего. К хейту абсолютно нормально отношусь: да, есть люди, которым я не нравлюсь. Я и не такой, чтобы всем нравиться.
Но когда тебя сначала поливают, а потом хвалят – что это вообще?! Или хейти уж тогда до конца, или молчи (улыбается).
- 22-летний Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года.
- Он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 107 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.