Дивеев: «Один чудак после матча мне написал: «Чтоб тебе ноги отрубили, чтоб ты всю жизнь на коляске ездил»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о вопиющем случае общения с болельщиком.

– Ты производишь впечатление человека с очень устойчивой психикой. Какая самая обидная вещь, которую писали в интернете тебе, и что ты ответил?

– Это смешная история. Хотел бы обратиться к людям: если уж вы хейтите – хейтите до конца.

Один чудак после матча написал: «Дивей, чтоб тебе ноги отрубили, чтоб ты всю жизнь на коляске ездил».

– Ого.

– Где-то я тогда ошибся, в каком-то матче привез. Прочитал все это и думаю – ладно. Спокойно воспринял.

И тут, как раз после «Сочи», где забил два, снова от этого человека сообщение – мол, Дивей молодец, красавец, поздравляю с голами, ты лучший!

Прямо в том же чате – а я же вижу сообщения, там вверху про коляску и ноги отрубленные.

– Что ответил ему?

– Ничего. К хейту абсолютно нормально отношусь: да, есть люди, которым я не нравлюсь. Я и не такой, чтобы всем нравиться.

Но когда тебя сначала поливают, а потом хвалят – что это вообще?! Или хейти уж тогда до конца, или молчи (улыбается).