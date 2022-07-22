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  • Дивеев: «Один чудак после матча мне написал: «Чтоб тебе ноги отрубили, чтоб ты всю жизнь на коляске ездил»

Дивеев: «Один чудак после матча мне написал: «Чтоб тебе ноги отрубили, чтоб ты всю жизнь на коляске ездил»

22 июля 2022, 15:46
4

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о вопиющем случае общения с болельщиком.

– Ты производишь впечатление человека с очень устойчивой психикой. Какая самая обидная вещь, которую писали в интернете тебе, и что ты ответил?

– Это смешная история. Хотел бы обратиться к людям: если уж вы хейтите – хейтите до конца.

Один чудак после матча написал: «Дивей, чтоб тебе ноги отрубили, чтоб ты всю жизнь на коляске ездил».

– Ого.

– Где-то я тогда ошибся, в каком-то матче привез. Прочитал все это и думаю – ладно. Спокойно воспринял.

И тут, как раз после «Сочи», где забил два, снова от этого человека сообщение – мол, Дивей молодец, красавец, поздравляю с голами, ты лучший!

Прямо в том же чате – а я же вижу сообщения, там вверху про коляску и ноги отрубленные.

– Что ответил ему?

– Ничего. К хейту абсолютно нормально отношусь: да, есть люди, которым я не нравлюсь. Я и не такой, чтобы всем нравиться.

Но когда тебя сначала поливают, а потом хвалят – что это вообще?! Или хейти уж тогда до конца, или молчи (улыбается).

  • 22-летний Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года.
  • Он забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 107 матчах.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2024 года.

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дивеев Игорь
Комментарии (4)
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acor94
1658494563
Если ты херово играешь - тебя хейтят, если хорошо - хвалят. Что за бред он несёт?
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zra78
1658496092
Это не чудик, а ребёнок (судя по пожеланию)
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Plyash
1658498104
От любви до ненависти один шаг.Факт известный...Но про коляску нельзя,ответка будет по жизни.
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