Дивеев: «После рассказов Чалова тоже хочу попробовать себя в Европе»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как беседы с Федором Чаловым усилили его желание перейти в европейский клуб.

– Очень соскучились, особенно по Чалу. Федя был далеко. Сейчас, когда играем с ним друг против друга, специально жестко встречаем, ха-ха ловим, толкаемся.

Федя рассказал много нового – какой тренировочный процесс, каково отношение к русским. После этого я тоже хочу когда-нибудь попробовать силы в Европе.

Ничего такого в этом нет, можно спокойно ехать. Да, будет тяжело в плане английского, но это только первое время.

– Язык учишь?

– Сейчас нет.

– Не думаешь же ты, что он появится сразу, как ты туда переедешь?

– Нет, конечно. Шесть месяцев точно потребуется изучать. А начать очень тяжело (улыбается). Уже сколько в интервью говорил, хочу-хочу, но честно – лень.

– Федя говорит, люди в Базеле поначалу специально искажали, упрощали свою речь, чтобы он их понимал.

– Да, очень классный момент. Они под него подстраивались. Это большая помощь игроку в адаптации, когда об этом услышал, я офигел.