Дивеев: «После рассказов Чалова тоже хочу попробовать себя в Европе»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как беседы с Федором Чаловым усилили его желание перейти в европейский клуб.
– Очень соскучились, особенно по Чалу. Федя был далеко. Сейчас, когда играем с ним друг против друга, специально жестко встречаем, ха-ха ловим, толкаемся.
Федя рассказал много нового – какой тренировочный процесс, каково отношение к русским. После этого я тоже хочу когда-нибудь попробовать силы в Европе.
Ничего такого в этом нет, можно спокойно ехать. Да, будет тяжело в плане английского, но это только первое время.
– Язык учишь?
– Сейчас нет.
– Не думаешь же ты, что он появится сразу, как ты туда переедешь?
– Нет, конечно. Шесть месяцев точно потребуется изучать. А начать очень тяжело (улыбается). Уже сколько в интервью говорил, хочу-хочу, но честно – лень.
– Федя говорит, люди в Базеле поначалу специально искажали, упрощали свою речь, чтобы он их понимал.
– Да, очень классный момент. Они под него подстраивались. Это большая помощь игроку в адаптации, когда об этом услышал, я офигел.
- Чалов с февраля по июль выступал за «Базель» на правах аренды.
- Он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.