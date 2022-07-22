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  • Дивеев: «После рассказов Чалова тоже хочу попробовать себя в Европе»

Дивеев: «После рассказов Чалова тоже хочу попробовать себя в Европе»

22 июля 2022, 14:37
2

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как беседы с Федором Чаловым усилили его желание перейти в европейский клуб.

– Очень соскучились, особенно по Чалу. Федя был далеко. Сейчас, когда играем с ним друг против друга, специально жестко встречаем, ха-ха ловим, толкаемся.

Федя рассказал много нового – какой тренировочный процесс, каково отношение к русским. После этого я тоже хочу когда-нибудь попробовать силы в Европе.

Ничего такого в этом нет, можно спокойно ехать. Да, будет тяжело в плане английского, но это только первое время.

– Язык учишь?

– Сейчас нет.

– Не думаешь же ты, что он появится сразу, как ты туда переедешь?

– Нет, конечно. Шесть месяцев точно потребуется изучать. А начать очень тяжело (улыбается). Уже сколько в интервью говорил, хочу-хочу, но честно – лень.

– Федя говорит, люди в Базеле поначалу специально искажали, упрощали свою речь, чтобы он их понимал.

– Да, очень классный момент. Они под него подстраивались. Это большая помощь игроку в адаптации, когда об этом услышал, я офигел.

  • Чалов с февраля по июль выступал за «Базель» на правах аренды.
  • Он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор Дивеев Игорь
Комментарии (2)
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Беспонтий
1658491155
валите все к хренам "безродные космополиты" когда карманы здесь набиты под общий душ идите там
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111Hunter111
1658495234
Хотеть и мочь, вещи разные.
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