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Родригао назвал причину, по которой принял предложение «Зенита».

Защитник Родригао рассказал, как проходили переговоры между «Зенитом» и «Сочи» по его трансферу.

– Через какое-то время после матча «Зенит» – «Сочи» начались переговоры. Но они велись между представителями «Зенита» и моим агентом.

Я абсолютно не хотел в это вмешиваться. Предпочитаю в подобные вопросы не вникать и в такие моменты оставаться в стороне – моя работа тренироваться и не распыляться. Когда наступила финальная стадия переговоров и всe уже было «на ниточке», тогда, конечно, подключился, чтобы всe довести до логического завершения.

– Долго думали над предложением «Зенита»?

– Если поступает предложение от «Зенита», то в принципе тяжело отказать. Все знают, насколько это сильная команда, сколько у нее поклонников и как они за нее болеют. Это, конечно, имело для меня вес. Очень люблю бороться за титулы и побеждать.

  • Родригао перешел в «Зенит» за 3,5 миллиона евро.
  • Он заключил с новым клубом контракт по схеме «3+1».
  • Бразилец провел в «Сочи» один сезон.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 11:16
Комментарии4
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    Рейтинг: +17133

    Garrincha58 1 час назад

    конечно трудно деньги решающий фактор но и пару медалек тоже не помешают одна уже есть за суперкубок в заявке

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    Рейтинг: +16619

    paracetamol 2 часа назад

    Давай, старайся, в Химках вышло не очень.

    0
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    Рейтинг: +7297

    серега кашин 2 часа назад

    до россии ничичего и нигде не выиграл и ничего не стоил, а тут на тебе привык бороться за титулы

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    Рейтинг: +14501

    Fusballer > серега кашин 1 час назад

    Судя по всему и Бакаев повёлся на титулы.

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