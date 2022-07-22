Родригао назвал причину, по которой принял предложение «Зенита».

Защитник Родригао рассказал, как проходили переговоры между «Зенитом» и «Сочи» по его трансферу.

– Через какое-то время после матча «Зенит» – «Сочи» начались переговоры. Но они велись между представителями «Зенита» и моим агентом.

Я абсолютно не хотел в это вмешиваться. Предпочитаю в подобные вопросы не вникать и в такие моменты оставаться в стороне – моя работа тренироваться и не распыляться. Когда наступила финальная стадия переговоров и всe уже было «на ниточке», тогда, конечно, подключился, чтобы всe довести до логического завершения.

– Долго думали над предложением «Зенита»?

– Если поступает предложение от «Зенита», то в принципе тяжело отказать. Все знают, насколько это сильная команда, сколько у нее поклонников и как они за нее болеют. Это, конечно, имело для меня вес. Очень люблю бороться за титулы и побеждать.