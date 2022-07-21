Тренер «Локомотива» рассказал, когда Игнатьев сможет дебютировать за команду

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр ответил, когда новичок команды Иван Игнатьев будет готов выйти на поле.
«Игнатьев сможет нам помочь уже в ближайшие недели. Конечно, ему нужно ещe выйти на пик формы, но это нормально, ведь он не проходил сборы с нами.
Здесь он чуть больше недели. Ему также необходимо адаптироваться к условиям, к нашему стилю игры и требованиям, которые мы ставим.
Мы дадим ему время освоиться. Но мы совершенно точно уверены, что Иван поможет нам и даст нам преимущество в нужный момент», – сказал Циннбауэр.
- Игнатьев перешел в «Локо» на правах свободного агента.
- Стороны заключили контракт по схеме «1+2».
- Форвард взял себе 9-й номер.
Источник: сайт «Локомотива»