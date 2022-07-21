Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
Тест: кто ты из плохих парней в футболе
2 Тест: какой клуб появился раньше?
Тест: какой клуб появился раньше?
3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

Тренер «Локомотива» рассказал, когда Игнатьев сможет дебютировать за команду

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр ответил, когда новичок команды Иван Игнатьев будет готов выйти на поле.

«Игнатьев сможет нам помочь уже в ближайшие недели. Конечно, ему нужно ещe выйти на пик формы, но это нормально, ведь он не проходил сборы с нами.

Здесь он чуть больше недели. Ему также необходимо адаптироваться к условиям, к нашему стилю игры и требованиям, которые мы ставим.

Мы дадим ему время освоиться. Но мы совершенно точно уверены, что Иван поможет нам и даст нам преимущество в нужный момент», – сказал Циннбауэр.

  • Игнатьев перешел в «Локо» на правах свободного агента.
  • Стороны заключили контракт по схеме «1+2».
  • Форвард взял себе 9-й номер.

Новости по теме
Игнатьев прокомментировал свой переход в «Локомотив»
На Ивана Игнатьева претендовали клубы из Сербии, Турции и Саудовской Аравии 1
«Локомотив» объявил о подписании Игнатьева 6
Источник: сайт «Локомотива»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:58
Рекомендуем
Комментарии1
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11