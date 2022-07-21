Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
2 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

Новичок ЦСКА Гайич: «Я готов играть в ЦСКА десять лет, как Фернандес»

Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал о планах выступать за московский клуб много лет.

«Прийти на место Фернандеса большая честь, тяжeлая задача и ответственность. Хотя ещe возможность! Есть отличная мотивация показать, что я тоже хороший футболист, могу играть на высоком уровне.

К Марио и всему, что он сделал для ЦСКА, я испытываю большое уважение. Не так легко приехать совсем из другой страны и стать совершенно своим. Видимо, у Марио русский характер.

Конечно, я готов десять лет играть в ЦСКА, как и Фернандес! Это было бы круто! Сейчас ЦСКА – это проект на будущее. Я приехал в Россию на долгие годы.

Новый вызов, новые возможности – я же подписал контракт с одним из лучших клубов страны, это уже меня мотивирует!» – сказал 26-летний серб.

  • Гайич перешел в ЦСКА из «Црвены Звезды» на правах свободного агента.
  • Он заключил с московским клубом контракт до 2025 года.
  • Команда стартовала в РПЛ с домашней победы над «Уралом» (2:0).

Новости по теме
«Очень вежливый». Новичок ЦСКА Гайич охарактеризовал Акинфеева
Новичок ЦСКА Гайич рассказал о своем отношении к отстранению клубов РПЛ от еврокубков
Новичок ЦСКА Гайич: «Думал, что Кучаеву и Облякову лет 30» 2
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:19
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11