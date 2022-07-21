Новичок ЦСКА Гайич: «Я готов играть в ЦСКА десять лет, как Фернандес»

Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал о планах выступать за московский клуб много лет.
«Прийти на место Фернандеса большая честь, тяжeлая задача и ответственность. Хотя ещe возможность! Есть отличная мотивация показать, что я тоже хороший футболист, могу играть на высоком уровне.
К Марио и всему, что он сделал для ЦСКА, я испытываю большое уважение. Не так легко приехать совсем из другой страны и стать совершенно своим. Видимо, у Марио русский характер.
Конечно, я готов десять лет играть в ЦСКА, как и Фернандес! Это было бы круто! Сейчас ЦСКА – это проект на будущее. Я приехал в Россию на долгие годы.
Новый вызов, новые возможности – я же подписал контракт с одним из лучших клубов страны, это уже меня мотивирует!» – сказал 26-летний серб.
- Гайич перешел в ЦСКА из «Црвены Звезды» на правах свободного агента.
- Он заключил с московским клубом контракт до 2025 года.
- Команда стартовала в РПЛ с домашней победы над «Уралом» (2:0).
Источник: «Чемпионат»