Новичок ЦСКА Гайич: «Я готов играть в ЦСКА десять лет, как Фернандес»

Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал о планах выступать за московский клуб много лет.

«Прийти на место Фернандеса большая честь, тяжeлая задача и ответственность. Хотя ещe возможность! Есть отличная мотивация показать, что я тоже хороший футболист, могу играть на высоком уровне.

К Марио и всему, что он сделал для ЦСКА, я испытываю большое уважение. Не так легко приехать совсем из другой страны и стать совершенно своим. Видимо, у Марио русский характер.

Конечно, я готов десять лет играть в ЦСКА, как и Фернандес! Это было бы круто! Сейчас ЦСКА – это проект на будущее. Я приехал в Россию на долгие годы.

Новый вызов, новые возможности – я же подписал контракт с одним из лучших клубов страны, это уже меня мотивирует!» – сказал 26-летний серб.