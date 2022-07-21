Новичок ЦСКА Гайич рассказал о своем отношении к отстранению клубов РПЛ от еврокубков

Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал дисквалификацию российских команд до конца сезона-2022/23.

«Я играл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы и очень этим доволен. Сейчас отсутствие еврокубков для меня не проблема – знал о запрете УЕФА до того, как подписал контракт с ЦСКА, это точно не стало сюрпризом.

Посмотрим, что будет дальше. Спорт есть спорт и должен им оставаться. Политика не должна вмешиваться в эти вопросы.

Да, никому не нравится сложившаяся ситуация, но сейчас мы никак не можем на это повлиять. Это тяжeлое время, но надеюсь, скоро оно изменится», – сказал 26-летний серб.