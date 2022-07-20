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Уткин: «Каминг-аут сделала Касаткина, а «бабой с яйцами» назвали Тартакову»

Футбольный видеоблогер Василий Уткин отреагировал на события этой недели, связанные с теннисисткой Дарьей Касаткиной.

  • В начале недели вышло интервью, где Касаткина сделала каминг-аут
  • сегодня на «Матч ТВ» вышел очередной выпуск передачи «Есть тема!», где обсуждали Касаткину, в том числе ее возможную смену спортивного гражданства;
  • менеджер Касаткиной и ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова раскритиковала свой канал за выпуск передачи «Есть тема!».

«Как же прекрасна жизнь и русский язык.

Каминг-аут сделала Даша Касаткина, а «бабой с яйцами» назвали Соню Тартакову... Эх», – отреагировал Уткин.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1902

    Semushkin Roman Valerievi 3 минуты назад

    Как Касаткина связана с футболом? Кто из этих личностей связан с темой футбол? Только Вася. И то уже весьма отдалённо. Хватит пихать этот бред на футбольный сайт ! ! !

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