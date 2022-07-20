Уткин: «Каминг-аут сделала Касаткина, а «бабой с яйцами» назвали Тартакову»

Как Касаткина связана с футболом? Кто из этих личностей связан с темой футбол? Только Вася. И то уже весьма отдалённо. Хватит пихать этот бред на футбольный сайт ! ! !
Футбольный видеоблогер Василий Уткин отреагировал на события этой недели, связанные с теннисисткой Дарьей Касаткиной.
- В начале недели вышло интервью, где Касаткина сделала каминг-аут
- сегодня на «Матч ТВ» вышел очередной выпуск передачи «Есть тема!», где обсуждали Касаткину, в том числе ее возможную смену спортивного гражданства;
- менеджер Касаткиной и ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова раскритиковала свой канал за выпуск передачи «Есть тема!».
«Как же прекрасна жизнь и русский язык.
Каминг-аут сделала Даша Касаткина, а «бабой с яйцами» назвали Соню Тартакову... Эх», – отреагировал Уткин.