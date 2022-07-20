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Титов стал дедушкой: «Я хочу, чтобы внук играл за «Спартак», а зять – за ЦСКА»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов стал дедушкой.

«У моей дочки вчера вечером родился мальчик. Все с ним отлично, здоровый богатырь. У меня вокруг одни женщины: мама, жена, сестра, две дочери. Из мужчин только я и зять. Наконец-то в семье Титовых мальчик.

Но есть вопросы к тому, где будет играть: я — за «Спартак» и «Барселону», а зять — за ЦСКА и «Реал». Хотя зять — профессиональный теннисный тренер, поэтому внук может и в теннис пойти. Главное, что внук родился в спортивной семье, и это здорово», — сказал Титов.

  • Титову 46 лет.
  • Он играл за «Спартак» с 1992 по 2008-й год.

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Источник: «РБК-Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +17119

    Garrincha58 32 минуты назад

    молодец в хороший возраст стал дедушкой

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