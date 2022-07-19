Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по части имени
Тест: угадай футболиста по части имени
2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
3 Тест: угадай футболиста по его родителям
Тест: угадай футболиста по его родителям

Оздоев заявил, что готов перейти в один клуб вместе с Дзюбой

Полузащитник Магомед Оздоев рассказал, что готов перейти в один клуб вместе с экс-одноклубником Артемом Дзюбой.

— Правда, что вы с Дзюбой хотели найти себе один клуб? Так предполагали журналисты из-за ваших публикаций в соцсети по отношению к друг другу.

— Журналисты всегда что-то предполагают, выдумывают разные истории, но это нормальное явление. Если бы нам с Дзюбой предложили перейти в один клуб, то почему бы и нет? Мы с ним и в «Зените» долго играли, находимся в хороших отношениях.

Думаю, не было бы ничего страшного, было бы наоборот прикольно. Однако определенных целей перейти в один клуб не было.

  • Оздоев и Дзюба ушли из «Зенита» по окончании сезона.
  • У обоих футболистов закончились контракты.

Новости по теме
Оздоев рассказал, из каких стран получил предложения о переходе
Оздоев объяснил, почему не принял предложения из Саудовской Аравии и Турции 3
Президент «Урала» рассказал о ходе переговоров с Оздоевым 2
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

19.07.2022 23:34
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +5495

    afw13 34 минуты назад

    ...и, чтобы быть, так сказать, в тренде, там совершить каминг-аут, тоже вместе с рукоблудом)

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11