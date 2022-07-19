Оздоев заявил, что готов перейти в один клуб вместе с Дзюбой

Полузащитник Магомед Оздоев рассказал, что готов перейти в один клуб вместе с экс-одноклубником Артемом Дзюбой.

— Правда, что вы с Дзюбой хотели найти себе один клуб? Так предполагали журналисты из-за ваших публикаций в соцсети по отношению к друг другу.

— Журналисты всегда что-то предполагают, выдумывают разные истории, но это нормальное явление. Если бы нам с Дзюбой предложили перейти в один клуб, то почему бы и нет? Мы с ним и в «Зените» долго играли, находимся в хороших отношениях.

Думаю, не было бы ничего страшного, было бы наоборот прикольно. Однако определенных целей перейти в один клуб не было.