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Мостовой предположил, почему «Спартак» не пригласил его на матч ветеранов против «Зенита»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал об отношении к нем со стороны руководства «Спартака».

«Зенит» участвует в жизни своих ветеранов: Александра Кержакова, Андрея Аршавина, Владислава Радимова, Владимира Быстрова. Почему у «Спартака» иначе?

— Поэтому питерцы и выигрывают постоянно. Я тоже задавался этим вопросом. На новом стадионе «Спартака» я впервые побывал в 2019 году. Тогда мне в первый раз позвонили из клуба. Знали, что отмечаю день рождения. Пригласили, вручили мне памятную майку. До этого в Тушино ни разу не был.

После этого ходил на матчи ещe дважды. Но просто с друзьями. Хотя, насколько знаю, в каждом клубе существует ложа для ветеранов, для тех, кто многое сделал для команды. В «Спартаке» вроде она тоже есть. Но меня никто туда не звал. Там тоже всe для своих.

— Может, на вас за что-то обижены?

Наверное, за то, что в 1990-е уехал и не играл за «Спартак».

— Например, за постоянную критику в адрес тренеров.

— Не исключаю. Но самое интересное, что это не критика. На 90% мои прогнозы сбываются. Помните, как зажигал Саша Бубнов? Он всех разносил в пух и прах. На него многие обижались. А зачем? 99% его слов были правдой. Но его не любили за прямолинейность. Так что, может быть, в этом причина.

Хотя я стараюсь всегда этично себя вести. Да, если я вижу несправедливость, могу резко ответить. Но всегда переживал за «Спартак». Хотя многие сейчас начинают кричать в спину: «Может, уже и не болеешь за команду?»

Перед Суперкубком состоялся «Матч легенд». Мне всю неделю до него звонили и спрашивали, почему там нет Мостового. Отвечаю: «Ну, наверное, я не легенда». Хотя голов у меня больше, чем у многих. Но они вместе здесь играли за «Спартак» и, наверное, решили своей компанией друзей выступить.

— Иными словами, с вами ни клуб, ни РФС не связывались?

— Нет, в РФС вообще последний раз был 10 лет назад.

  • Мостовой играл за «Спартак» с 1987 по 1991-й год.
  • После этого он уехал играть в Европу.
  • Мостовому 53 года.

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Источник: RT

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Комментарии3
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    Рейтинг: +14848

    NewLife 18 минут назад

    Как аукнится, так и откликнится.

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    Рейтинг: +1216

    Lilipyt 1 час назад

    4 года поиграл за Спартак и теперь легенда? Каждый второй футболист тогда легенда....

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    Рейтинг: +32326

    VVM1964 1 час назад

    Я тоже смею предположить - прическа у тебя не опрятная ! )))

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