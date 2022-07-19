Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой предположил, почему «Спартак» не пригласил его на матч ветеранов против «Зенита»

Мостовой предположил, почему «Спартак» не пригласил его на матч ветеранов против «Зенита»

19 июля 2022, 20:06
8

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал об отношении к нем со стороны руководства «Спартака».

«Зенит» участвует в жизни своих ветеранов: Александра Кержакова, Андрея Аршавина, Владислава Радимова, Владимира Быстрова. Почему у «Спартака» иначе?

— Поэтому питерцы и выигрывают постоянно. Я тоже задавался этим вопросом. На новом стадионе «Спартака» я впервые побывал в 2019 году. Тогда мне в первый раз позвонили из клуба. Знали, что отмечаю день рождения. Пригласили, вручили мне памятную майку. До этого в Тушино ни разу не был.

После этого ходил на матчи ещe дважды. Но просто с друзьями. Хотя, насколько знаю, в каждом клубе существует ложа для ветеранов, для тех, кто многое сделал для команды. В «Спартаке» вроде она тоже есть. Но меня никто туда не звал. Там тоже всe для своих.

— Может, на вас за что-то обижены?

Наверное, за то, что в 1990-е уехал и не играл за «Спартак».

— Например, за постоянную критику в адрес тренеров.

— Не исключаю. Но самое интересное, что это не критика. На 90% мои прогнозы сбываются. Помните, как зажигал Саша Бубнов? Он всех разносил в пух и прах. На него многие обижались. А зачем? 99% его слов были правдой. Но его не любили за прямолинейность. Так что, может быть, в этом причина.

Хотя я стараюсь всегда этично себя вести. Да, если я вижу несправедливость, могу резко ответить. Но всегда переживал за «Спартак». Хотя многие сейчас начинают кричать в спину: «Может, уже и не болеешь за команду?»

Перед Суперкубком состоялся «Матч легенд». Мне всю неделю до него звонили и спрашивали, почему там нет Мостового. Отвечаю: «Ну, наверное, я не легенда». Хотя голов у меня больше, чем у многих. Но они вместе здесь играли за «Спартак» и, наверное, решили своей компанией друзей выступить.

— Иными словами, с вами ни клуб, ни РФС не связывались?

— Нет, в РФС вообще последний раз был 10 лет назад.

  • Мостовой играл за «Спартак» с 1987 по 1991-й год.
  • После этого он уехал играть в Европу.
  • Мостовому 53 года.

Еще по теме:
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок 4
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин» 7
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом 26
Источник: RT
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1658250641
Я тоже смею предположить - прическа у тебя не опрятная ! )))
Ответить
Lilipyt
1658252675
4 года поиграл за Спартак и теперь легенда? Каждый второй футболист тогда легенда....
Ответить
NewLife
1658256186
Как аукнится, так и откликнится.
Ответить
Боцман52
1658265756
А зачем ждать звонка от РФС или клуба. Аленичев совершенно другое сказал. Тебе звонили, ты не ответил и не перезвонил. Может думаешь, что тебе обязательно должны были из РФС позвонить?
Ответить
САДЫЧОК
1658301009
В , любом случае , должно было быть приглашение !
Ответить
alefreddy
1658320556
отмазка что денег у РФС на него нехватило
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», второй новичок ЦСКА, «Динамо» хочет вернуть из Европы российского игрока и другие новости
02:00
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
6
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
1
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
1
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
00:12
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
Вчера, 23:46
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Все новости
Все новости
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
1
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
8
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
5
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
10
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
8
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
32
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
Вчера, 18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
Вчера, 18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
Вчера, 17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
Вчера, 17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
Вчера, 16:56
10
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
Вчера, 16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
Вчера, 16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
Вчера, 15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
Вчера, 15:36
9
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
Вчера, 15:24
33
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
Вчера, 15:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+