«Алло, Федун? Я к вам не перейду!» Лещук высказался о своем будущем в «Динамо»

Вратарь Игорь Лещук заявил, что не собирается уходить из «Динамо».

«Вчера в микст-зоне после матча я отвечал на вопросы журналистов, но мои ответы были выставлены в неправильном свете.

Обсуждения по поводу моего ухода из клуба не имеют никаких оснований или поводов. Точно могу сказать только одно — я хочу играть и хочу играть в «Динамо».

Конечно, я понимаю, что, учитывая мой возраст, вопрос о постоянной игровой практике встает все острее. Начать играть постоянно — моя первоочередная задача сейчас. И надеюсь, что это произойдет именно в моем родном клубе», — написал Лещук в телеграме.