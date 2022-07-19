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  • «Алло, Федун? Я к вам не перейду!» Лещук высказался о своем будущем в «Динамо»

«Алло, Федун? Я к вам не перейду!» Лещук высказался о своем будущем в «Динамо»

19 июля 2022, 08:58
17

Вратарь Игорь Лещук заявил, что не собирается уходить из «Динамо».

«Вчера в микст-зоне после матча я отвечал на вопросы журналистов, но мои ответы были выставлены в неправильном свете.

Обсуждения по поводу моего ухода из клуба не имеют никаких оснований или поводов. Точно могу сказать только одно — я хочу играть и хочу играть в «Динамо».

Конечно, я понимаю, что, учитывая мой возраст, вопрос о постоянной игровой практике встает все острее. Начать играть постоянно — моя первоочередная задача сейчас. И надеюсь, что это произойдет именно в моем родном клубе», — написал Лещук в телеграме.

  • Лещуку сейчас 26 лет.
  • В прошлом сезоне он пропустил 9 голов в 9 матчах.
  • Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до 2025 года.

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Источник: телеграм-канал Игоря Лещука
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Лещук Игорь Федун Леонид
Комментарии (17)
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alefreddy
1658213655
на какой ляд он нам нужен если своих в аренду отдаем
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NewLife
1658215382
Алло Бомбардир, кто пишет вам такие заголовки ?
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JTherry
1658215431
водолаз проснулся... мусорок, кому ты нужен в Спартаке..?_))
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моэм
1658215890
Плохо журналист "отработал" заказ Лещука ...ни к селу ни к городу приплёл имя Леонида Арнольдовича ...с таким же успехом мог и Лапорту приплести , тоже не имеющего никакого отношения к этому дебилу с отмороженными мозгами ...и таких берут на работу журналиста ???
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Иван Петров 1986
1658216584
Федун весь в печали - как же он будет теперь жить.
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VVM1964
1658220503
Тебя в Спартак никто и не звал !!!
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Дядя Серёжа
1658224426
Ах какая большая потеря, Много в жизни таких потерь... Жалко мне Лещуку я не верил, Больно мне, что не верю теперь.
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шахта Заполярная
1658225320
А причем тут Спартак? Мало ли какие влажные фантазии в голове у мента лещука. Я понимаю Гаврилов или Ковтун, таких можно брать, а ты кто такой, кто тебя звал и знал.
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ySS
1658225642
Журналюги, как всегда, из мухи слона лишь бы привлечь внимание. Дешёвки, одним словом. Лещук... гумус для для писак
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neim
1658227275
Правильно сказал. Поскольку сейчас, только самый законченный идиот, без ума и без ветрил, может перейти в Спартак.
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