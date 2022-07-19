«Алло, Федун? Я к вам не перейду!» Лещук высказался о своем будущем в «Динамо»

Вратарь Игорь Лещук заявил, что не собирается уходить из «Динамо».
«Вчера в микст-зоне после матча я отвечал на вопросы журналистов, но мои ответы были выставлены в неправильном свете.
Обсуждения по поводу моего ухода из клуба не имеют никаких оснований или поводов. Точно могу сказать только одно — я хочу играть и хочу играть в «Динамо».
Конечно, я понимаю, что, учитывая мой возраст, вопрос о постоянной игровой практике встает все острее. Начать играть постоянно — моя первоочередная задача сейчас. И надеюсь, что это произойдет именно в моем родном клубе», — написал Лещук в телеграме.
- Лещуку сейчас 26 лет.
- В прошлом сезоне он пропустил 9 голов в 9 матчах.
- Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до 2025 года.
Источник: телеграм-канал Игоря Лещука