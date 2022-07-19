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«Алло, Федун? Я к вам не перейду!» Лещук высказался о своем будущем в «Динамо»

Вратарь Игорь Лещук заявил, что не собирается уходить из «Динамо».

«Вчера в микст-зоне после матча я отвечал на вопросы журналистов, но мои ответы были выставлены в неправильном свете.

Обсуждения по поводу моего ухода из клуба не имеют никаких оснований или поводов. Точно могу сказать только одно — я хочу играть и хочу играть в «Динамо».

Конечно, я понимаю, что, учитывая мой возраст, вопрос о постоянной игровой практике встает все острее. Начать играть постоянно — моя первоочередная задача сейчас. И надеюсь, что это произойдет именно в моем родном клубе», — написал Лещук в телеграме.

  • Лещуку сейчас 26 лет.
  • В прошлом сезоне он пропустил 9 голов в 9 матчах.
  • Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до 2025 года.

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Источник: телеграм-канал Игоря Лещука

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1172

    alefreddy 5 минут назад

    на какой ляд он нам нужен если своих в аренду отдаем

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    Рейтинг: +13758

    Skull_Boy 24 минуты назад

    Кто такой Лещук

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    Рейтинг: +3455

    Klaido > Skull_Boy 15 минут назад

    туповатый мусор, возомнивший себя голкипером, на которого мы должны, дескать, обратить внимание... даром нам не сдался.

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